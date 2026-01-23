Precio del dólar se sigue desplomando: este viernes se llegó a negociar en $3.590, ¿bajará más?

En el último año el dólar cayó 639,8 pesos. Un dato que da cuenta de la caída sostenida y el fortalecimiento del peso colombiano, que sería la moneda emergente más revaluada en lo corrido de 2026. Lo cierto es que comprar dólares hoy en Colombia es un 15% más barato que hace un año. Este 23 de enero la moneda gringa consolidó su tendencia a la baja y llegó a los $3.638,16, mientras que en igual fecha del año pasado su cotización era de $4.278,01, según registros del Banco de la República. En la negociación de la jornada, la divisa se aproximó al piso de los $3.600, un nivel que abre espacio para una eventual búsqueda de los $3.590 (precio mínimo de negociación), un valor que no se veía desde abril de 2021.

Juan Carlos Velásquez, líder de Tesorería y Head of ALM de la fintech Littio, explicó que el cierre de la semana deja “lecciones cruciales para la toma de decisiones financieras”, en un entorno global marcado por un apetito moderado por el riesgo y datos macroeconómicos mixtos. “El dólar en Colombia ha protagonizado una jornada de defensa técnica en torno a la barrera de los $3.600”, señaló el directivo, al destacar que este nivel se ha convertido en un soporte clave para el mercado cambiario local. “Lo que vimos hoy (viernes) es un ejemplo sobre la importancia de los niveles psicológicos en el análisis técnico. El mercado se resiste a ver la divisa por debajo del ‘figurín’ de los $3.600, convirtiendo este número redondo en un soporte estructural muy fuerte”, explicó Velásquez.

¿Cómo se podría comportar el dólar en los próximos días?

Según Littio, el precio tiene un ‘piso’ fuerte en los $3.600. Si llega a bajar de esa cifra, es probable que siga cayendo hasta los $3.585 o $3.530. Por ahora ha estado subiendo con fuerza, pero encontrará un ‘techo’ complejo de superar en los $3.675. Le puede gustar: Dólar alcanza mínimos de hace cuatro años y en su apertura se aproxima al piso de los $3.600 Estos rangos, según Velásquez, son determinantes para definir estrategias de cobertura y manejo de exposición cambiaria tanto para personas como para empresas.

El contexto global también mueve la tasa de cambio

El comportamiento del dólar en Colombia no ocurre de forma aislada. A nivel internacional, el índice DXY, que mide el desempeño del dólar frente a las principales monedas del mundo, muestra una recuperación que ha fortalecido al billete verde. En Estados Unidos, los datos reflejan resiliencia económica, con expectativas de expansión tanto en servicios (52,9) como en manufactura (51,9). En Europa, aunque el sector manufacturero continúa en terreno contractivo, con un PMI de 49,4, las cifras fueron mejores de lo esperado por el mercado. En el frente local, Velásquez señaló que la extensión por 30 días de la emergencia económica en Colombia añade un componente adicional de incertidumbre fiscal, que los inversionistas ya están incorporando en sus decisiones y precios.

¿Buen momento para comprar dólares?

Para el experto de Littio, los movimientos recientes del mercado abren oportunidades claras para una gestión más estratégica del capital. “Identificar un piso fuerte en $3.600 permite tomar decisiones de cobertura más informadas y evitar compras impulsivas en picos de volatilidad”, afirmó. Entérese: Dólar más barato: la divisa alcanza a tocar los $3.590 este viernes Velásquez agregó que, en el contexto actual, los niveles cercanos a los $3.600 ofrecen una ventana para diversificar gradualmente en dólares antes de eventuales movimientos hacia la zona de $3.675. Además, destacó que existen alternativas para optimizar la tenencia de dólares, como herramientas que permiten generar rentabilidad sobre saldos en moneda extranjera, incluso en plazos relativamente cortos.

Un dólar estructuralmente más débil en 2026

Desde una mirada regional, Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, aseguró que para el primer trimestre del año mantienen “la tesis de un dólar estructuralmente más débil durante la primera mitad de 2026”.

El dólar está un 15% más barato que hace un año. FOTO: EL COLOMBIANO