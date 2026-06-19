Dólar por debajo de los 3.500 y euro a $3.900 impulsan vacaciones de junio

Junio reúne dos momentos clave para las finanzas de los colombianos: el inicio de las vacaciones de mitad de año y el pago de la prima de servicios. Para quienes están pensando en viajar a Estados Unidos o Europa, el panorama cambiario ofrece una oportunidad poco frecuente.
El dólar se mantiene por debajo de los $3.500 y ronda los $3.460, mientras que el euro cayó de la barrera de los $4.000 y se ubica cerca de los $3.900. Se trata de niveles que no se observaban desde hace varios años y que favorecen a quienes planean gastar en monedas extranjeras.
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La caída de ambas divisas coincide con un período de fortalecimiento del peso colombiano. De hecho, la moneda nacional acaba de registrar su mayor revaluación frente al dólar en la última década y se convirtió en la divisa emergente con mejor desempeño en el último año, al acumular una apreciación de 18,2%.