x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Dian recaudó en impuestos $37,4 billones en enero de 2026, 14% más que hace un año

El 36,9% del recaudo de enero corresponde al IVA, mientras que la retención en la fuente aportó $13,48 billones, equivalente al 36% del total reportado.

  • En enero de 2026 el recaudo tributario llegó a $37,4 billones, de acuerdo con su más reciente reporte mensual de la Dian. FOTO: Colprensa.
    En enero de 2026 el recaudo tributario llegó a $37,4 billones, de acuerdo con su más reciente reporte mensual de la Dian. FOTO: Colprensa.
Diario La República
hace 1 hora
bookmark

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reveló que, en enero de 2026, el recaudo tributario llegó a $37,4 billones, de acuerdo con su más reciente reporte mensual.

La cifra no solo superó la del mismo mes de 2025, con una variación anual de 14%, sino que también estuvo por encima del resultado de enero de 2024, cuando el recaudo se ubicó en $31,02 billones.

Entérese: Gobierno Petro cuadró caja con cambios en retefuente: así recaudó más de $100 billones en 2025

Regresando al resultado de enero de este año, de ese total, $33,41 billones correspondieron a impuestos asociados a la actividad económica interna, mientras que $3,99 billones provinieron de impuestos ligados al comercio exterior.

En ese sentido, las cifras indican que los tributos internos representaron 89,34% del total recaudado en el primer mes del año, consolidándose como la principal fuente de ingresos tributarios.

En contraste, los gravámenes relacionados con comercio exterior aportaron 10,66% del recaudo.

InfogrÃ¡fico
Dian recaudó en impuestos $37,4 billones en enero de 2026, 14% más que hace un año

¿Cómo fue el recaudo tributario en enero de 2026?

Al desagregar el recaudo por impuestos, la entidad señaló que el mayor aporte provino del impuesto sobre las ventas (IVA), con $13,78 billones, equivalente a 36,9% del total.

Le siguió la retención en la fuente a título de renta, con $13,48 billones y una participación de 36%.

Por su parte, los tributos aduaneros sumaron $6,14 billones, lo que representó 16,4% del recaudo mensual, mientras que otros impuestos contribuyeron $3,98 billones, equivalentes a 10,7%.

Adicionalmente, la Dian informó que las acciones de control y facilitación adelantadas durante enero permitieron recaudar $8,41 billones, recursos que fortalecen el cumplimiento tributario y la gestión de fiscalización.

Así las cosas, la administración tributaria inicia 2026 con un recaudo de $37,4 billones, con un peso predominante de los impuestos internos y un desempeño relevante de los tributos a las ventas.

El informe también detalló que en enero se emitieron títulos de devolución de impuestos, Tidis, por $3,09 billones, mecanismo utilizado para efectuar devoluciones tributarias.

Además: ¿Asfixia a las empresas? Con impuesto al patrimonio podrían pasar a tributar hasta 72% de sus utilidades a la Dian

Temas recomendados

Impuestos
Dian
IVA
Recaudo tributario
recaudo fiscal
Retención en la fuente
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida