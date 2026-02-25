Camilo Durán Champions lesionado, pero igualó registro goleador de Falcao

Su participación en la Champions no terminó como esperaba. Salió llorando de la cancha del estadio St. James Park de Inglaterra, casa del Newcastle United. Las lágrimas fueron por dolor. No tanto por la eliminación del Qarabag, su equipo, tras perder 9-3 la serie contra los ingleses, sino por la incomodidad que sintió en la parte de atrás de la pierna izquierda cuando iban 67 minutos.
Tras el primer síntoma de dolor, el colombiano Camilo Durán se tiró al suelo. De inmediato mandó la mano hacia la parte posterior de su pierna, detrás de la rodilla. En el suelo, hizo varios gestos de dolor. Incluso, le pegó al suelo golpecitos mientras apretaba los dientes. Los médicos de su equipo lo atendieron. No pudo continuar en el partido, pero salió caminando.