Camilo Durán Champions lesionado, pero igualó registro goleador de Falcao

Su participación en la Champions no terminó como esperaba. Salió llorando de la cancha del estadio St. James Park de Inglaterra, casa del Newcastle United. Las lágrimas fueron por dolor. No tanto por la eliminación del Qarabag, su equipo, tras perder 9-3 la serie contra los ingleses, sino por la incomodidad que sintió en la parte de atrás de la pierna izquierda cuando iban 67 minutos. Tras el primer síntoma de dolor, el colombiano Camilo Durán se tiró al suelo. De inmediato mandó la mano hacia la parte posterior de su pierna, detrás de la rodilla. En el suelo, hizo varios gestos de dolor. Incluso, le pegó al suelo golpecitos mientras apretaba los dientes. Los médicos de su equipo lo atendieron. No pudo continuar en el partido, pero salió caminando.

¿Por qué Camilo Durán hizo historia en esta edición de la Champions?

Pocos minutos antes de que saliera lesionado del partido contra Newcastle, Camilo Durán anotó el segundo gol del Qarabag en la derrota 3-2 frente a los ingleses. El delantero samario, de 24 años, es uno de las sorpresas de esta temporada en el balompié europeo. Pocas personas lo tenían en el radar, a pesar de haberse destacado en Portugal. Sin embargo, en el equipo de Azerbaiyán se dio a conocer.

Durán es un futbolista rebelde. Tiene buena zancada y define con claridad. Se vio cuando, después de ganarle en velocidad a un defensor inglés, marcó ante Newcastle su quinto gol en esta edición de la Liga de Campeones. Con eso, se convirtió en uno de los goleadores de esta edición del torneo: está en la misma línea que Fermín y Marcus Rashford del Barcelona, así como el argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid. Lo del delantero criollo es puro mérito. Juega en un equipo sin muchas figuras que enfrentó a rivales “históricos” y logró acceder a los play-off a los octavos de final de esta edición de la Champions. ¿Qué podría hacer, con su talento, en un equipo más grande, con otras figuras? Seguro el tiempo dará la respuesta, pues, por lo general, los jugadores criollos que se destacan terminan llegando a clubes de mayor reputación.

Además, con su presentación en el torneo de clubes más importante del mundo, Durán se convirtió en uno de los tres delanteros colombianos que más goles ha marcado en una sola temporada de Champions. El samario, formado en las divisiones menores del DIM, igualó a Falcao García, quien en la temporada 2016-2017, cuando fue semifinalista del torneo con el Mónaco francés, celebró en cinc oportunidades.

Los dos delanteros samarios (Falcao y Durán) se quedaron cerca del atacante chocoano, también exDIM, Jackson Martínez, quien tiene el récord de ser el colombiano que más goles celebró en una sola edición de la Liga de Campeones: en la temporada 2014-2015, cuando estaba en uno de sus mejores momentos en lo deportivo, anotó siete dianas con el Porto de Portugal.