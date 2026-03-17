¿La plata no le alcanza? Estas son las deudas que debería revisar ya para oxigenar su bolsillo

En muchos hogares del Valle de Aburrá y de Colombia, la preocupación no es dejar de pagar, sino algo más silencioso, pues cada vez alcanza menos la plata.
Y es que la quincena se acorta, los gastos fijos pesan más y cualquier imprevisto obliga a mover cuentas. Ese es el punto de partida de un reciente análisis de la firma Crowe Co, que pone el foco en las deudas que, sin caer en mora, ya están presionando el día a día de las familias.
El momento no es menor. Con la tasa del Banco de la República en 10,25% y una nueva decisión programada para el 31 de marzo, el crédito sigue siendo costoso. A eso se suma un interés bancario para consumo de 17,01% efectivo anual y una inflación de 5,29%, un combo que, en la práctica, encarece cualquier deuda y reduce el margen del ingreso mensual.
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