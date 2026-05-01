Día del Trabajo: ser sindicalista sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia

Entre 1971 y 2020 en Colombia se han registrado más de 20.0000 actos de violencia contra sindicalistas. Una crifra que preocupa porque revela que nuestro país sigue siendo uno de los más peligrosos para ejercer esa actividad. Las cifras fueron reveladas por la Defensoría del Pueblo en el marco del día del trabajo.

Entre los tipos de violencia indentificados se encuentran agresiones basadas en género, amenazas contra sus familias, violencia sexual, así como la deslegitimación de su liderazgo y participación en espacios sindicales.

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De esa cira 3.395 casos corresponden a violencias dirigidas contra mujeres sindicalistas, una cifra demasiado preocupante entendiendo la desigualdad que existe en ese sector.

De acuerdo con datos oficiales hay registrados 11.579 sindicatos desde 1920 que agrupan a 889.068 hombres y 496.558 mujeres. Solamente el 4,6 % de las y los trabajadores en el país está afiliado a estas organizaciones, lo que evidencia barreras persistentes para el ejercicio de la libertad sindical.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) registra 261.719 mujeres afiliadas, siendo la organización con mayor participación femenina. Sin embargo, la participación femenina en las centrales sindicales es del 36 %, lo cual refleja una brecha significativa

Ante ese panorama la Defensoría hizo un llamado a eliminar la brecha salarial de género, erradicar el acoso y la violencia laboral, promover políticas inclusivas y equitativas, incorporar el enfoque de género en la negociación colectiva y ortalecer la participación de las mujeres en espacios de decisión sindical.

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