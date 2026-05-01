Hallaron muerto a un egipcio en la habitación de un hotel en Medellín

Las autoridades investigan la muerte de un hombre de nacionalidad egipcia que fue hallado muerto en extrañas circunstancias al interior de un hotel en la ciudad de Medellín.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue identificado como Aly Osama Ibrahim Sayed Ahmed, de 33 años, a quien lo encontraron sobre las 11:16 de la mañana de este jueves 30 de abril en la habitación del hotel Vento Molino, ubicado en inmediaciones del centro comercial Los Molinos, en el barrio Belén-La Palma.

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El personal del establecimiento había llegado a la escena tras varios llamados al extranjero para que entregara la habitación 302. Sin embargo, ante la falta de respuesta, subieron hasta la alcoba y abrieron la puerta, donde encontraron que el cuerpo de Sayed Ahmed yacía en el suelo y sin signos vitales.

De inmediato llamaron a las autoridades, quienes junto con el personal del CTI y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, hicieron presencia en el hotel para adelantar la respectiva investigación y trasladar el cadáver a Medicina Legal.

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Este caso es similar al de Roy Anthony Biscarr, un ciudadano estadounidense que fue encontrado muerto en marzo de 2025 en su apartamento, ubicado en el piso 18 del conjunto residencial Terra Verde, en el barrio El Poblado.

El hombre, identificado con pasaporte expedido en Estados Unidos, fue trasladado de urgencia a la Clínica Las Vegas, donde los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

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