Juventud y veteranía en la pista: las dos caras de la velocidad paisa en Mundial de relevos en África

Jhonley Mosquera, forjador de talentos para el atletismo en el Urabá y hoy seleccionador nacional, no oculta su entusiasmo. No es para menos: Colombia tiene hoy una “camada” de casi diez velocistas capaces de bajar los 10,20 segundos en los 100 metros planos, una cifra que hace años parecía imposible y que hoy les permite codearse con la élite mundial.
Este fin de semana, cinco de esos “hijos del viento” pondrán a prueba su sincronía en el Campeonato Mundial de relevos en Gaborone, Botsuana, con la mira puesta en un tiquete directo al Mundial de Pekín-2027, así como en acercarse o superar la marca nacional del 4x100 metros (38,48 segundos).
El quinteto lo integran Carlos Palacios (Bogotá), Enoc Marum, Néiker Abello (Atlántico), Déiner Guaitoto y Pedro Ángel Agualimpia (Antioquia).