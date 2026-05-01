Juventud y veteranía en la pista: las dos caras de la velocidad paisa en Mundial de relevos en África

Jhonley Mosquera, forjador de talentos para el atletismo en el Urabá y hoy seleccionador nacional, no oculta su entusiasmo. No es para menos: Colombia tiene hoy una “camada” de casi diez velocistas capaces de bajar los 10,20 segundos en los 100 metros planos, una cifra que hace años parecía imposible y que hoy les permite codearse con la élite mundial. Este fin de semana, cinco de esos “hijos del viento” pondrán a prueba su sincronía en el Campeonato Mundial de relevos en Gaborone, Botsuana, con la mira puesta en un tiquete directo al Mundial de Pekín-2027, así como en acercarse o superar la marca nacional del 4x100 metros (38,48 segundos). El quinteto lo integran Carlos Palacios (Bogotá), Enoc Marum, Néiker Abello (Atlántico), Déiner Guaitoto y Pedro Ángel Agualimpia (Antioquia).

La irrupción de Déiner

Déiner es la cara nueva del grupo, tiene 19 años y vive su debut absoluto en una cita de esta magnitud; mientras que Agualimpia, más allá de decir que llegó tarde a este deporte, aporta experiencia. Los progresos en lo que ejercen ratifican lo que expresan. “La edad no es impedimento para luchar por lo que se desea, y la disciplina es el mejor camino para encontrar el éxito deseado”, dice Gaitoto, quien posee un registro personal de 10,20 segundos. En 2025 marcó tanto la diferencia, que fue elegido el deportista del año, en masculino, de la Liga de Atletismo de Antioquia. Esa temporada, Déiner, quien pertenece al equipo 10 de 10 creado por la Fundación Fraternidad Medellín y que opera la Fundación Mariana Pajón, fue campeón nacional sub-20 en Villavicencio en 100 (10,30 segundos) y 200 metros (21,31); también panamericano sub-20 en la capital colombiana, en 100 (10,44), 200 y relevos 4x100 (40,16). Allí hizo la mejor marca del torneo, en 200 metros, con 21,05 segundos. A la vez, en el Sudamericano sub-20 en Perú ganó en 200 metros (21,06) y fue segundo en 100 m (10,20). Lea: ¿Quiénes son Déiner y María Camila, los “nuevos rayos” del atletismo colombiano? Además, en los Juegos Bolivarianos en Lima obtuvo ganó oro en 4x100 (38,73) en compañía de Marum, Ronal Longa y Agualimpia. Nacido en Carepa, Déiner no olvida cuando su maestra de Educación Física, Elizabeth Borja, de la Institución Educativa Colombia, le expresaba, en grado noveno, que si seguía constante en el deporte llegaría lejos. Palabras que pasan por su mente ahora desde territorio africano. “El atletismo me cambió la vida, y eso me llena de orgullo, pues estoy logrando el sueño de representar al país. Veo que tanto esfuerzo ha valido la pena. Esto es de trabajo constante, de seguir firme por buenos resultados. Le doy gracias a todas las personas que han estado en mi proceso, tendiéndome la mano, entre ellas a las de la Fundación Fraternidad”, agregó Guaitoto, que viene de competir en el Nacional de Ecuador, en que fue subcampeón en 100 metros (10,20).

La madurez de Agualimpia

A sus 28 años de edad, Pedro Ángel Agualimpia, natural de Chigorodó, dice que llegó tarde al atletismo, por eso cada competencia que afronta la siente como un triunfo. “Trabaja con fe, Dios está al mando. No siempre sale como queremos, pero Él decide lo mejor para nosotros”, expresa el hombre que practicó fútbol hasta los 18, después se dedicó al fitness y luego, a los 22, llegó a las pistas atléticas. En Gaborone afronta su segundo Mundial de relevos tras el de 2025 en Guangzhou, China, donde estuvo con Carlos Palacios, Carlos Flórez, Néiker Abello y Jhonny Rentería, en el que quedaron en el repechaje para ir a la final.

Pedro Ángel Agualimpia (centro), además de ser campeón bolivariano en relevo 4x100, también reinó, en dicha prueba (39,20), en el Prix Suramericano en Luque, Paraguay-2025. Foto Cortesía