El desempleo en Colombia cae a 7,0% en noviembre de 2025 y marca su nivel más bajo desde 2001

A nivel nacional, la población ocupada creció en 993.000 personas frente al año anterior, lo que representa un aumento del 4,2% . El mayor dinamismo se registró en los centros poblados y zonas rurales dispersas (6,2%), seguido por otras cabeceras y las 10 principales ciudades, ambas con un crecimiento del 4,7%.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer la tasa de desocupación laboral para el mes de noviembre de 2025, la cual se situó en 7,0%, una reducción de 1,2 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior (8,2%). “El nivel más bajo registrado para este mes en toda la serie histórica desde el 2001”.

Además, en cuanto a las brechas de género en lo laboral, también hubo una reducción histórica, puesto que, la tasa de desocupación para el total nacional, se ubicó en 5,5% para los hombres frente al 9,1% de las mujeres, “disminuciones estadísticamente significativas . Esto representó una brecha de 3,5 p.p., la más baja de toda la serie histórica”, señaló el Dane.

Por ramas de actividad, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca lideraron el aumento del empleo en noviembre de 2025, con 312.000 nuevos ocupados, seguidas por alojamiento y servicios de comida (247.000) y construcción (184.000). En contraste, la industria manufacturera registró una caída de 102.000 personas en el número de ocupados.

Frente a noviembre del año anterior, la población desocupada a nivel nacional se redujo en 241.000 personas, una disminución que se concentró principalmente en centros poblados y zonas rurales dispersas (31,0%), seguida de las 10 principales ciudades (16,9%).

Para el periodo septiembre–noviembre de 2025, la tasa de desocupación nacional fue del 7,8%, mientras que la tasa de ocupación se ubicó en 59,5% y la tasa global de participación en 64,5%, todas con variaciones estadísticamente significativas frente al mismo periodo de 2024.

En el análisis por ciudades, Quibdó registró la mayor tasa de desempleo con 21,8%, aunque con una reducción de 4,6 puntos porcentuales frente al año anterior. Le siguieron Cartagena (12,6%) y Riohacha (11,7%). En contraste, las menores tasas se observaron en Villavicencio (6,8%), Bogotá (7,0%) y Manizales (7,2%).

Por su parte, la informalidad laboral se mantuvo elevada: en noviembre de 2025, el 55,4% de los ocupados trabajaba en condiciones informales.

