Deportivo Cali logra acuerdo de reestructuración por $106.949 millones, ¿cómo será su transformación?

La Superintendencia de Sociedades informó que el pasado 24 de octubre de 2025 fue aprobado el acuerdo de reestructuración de la Asociación Deportivo Cali, luego de obtener el respaldo del 62,82% de los acreedores, conforme a lo dispuesto en las Leyes 550 de 1999 y 1445 de 2011.
En palabras sencillas, el equipo estaba pasando por una difícil situación económica, pero llegó a un acuerdo con sus acreedores (las personas o empresas a las que les debe dinero) para reorganizar sus deudas y poder seguir en pie.
El plan de reestructuración busca garantizar la sostenibilidad financiera del club y la atención de sus obligaciones económicas, tras atravesar una compleja situación financiera.
De hecho, el pasivo total asciende a $106.949 millones. Este será pagado en un plazo de diez años, bajo las condiciones acordadas con los acreedores.