Exportadores de café colombiano alertan por escasez de contenedores

El café se ha consolidado este año como la gran estrella de las exportaciones colombianas. Solo en septiembre, los envíos del grano al exterior alcanzaron los US$500,5 millones, un incremento del 84,2% frente al mismo mes de 2024, cuando sumaron US$273,6 millones.
El auge cafetero no es casual. Durante el año cafetero comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, Colombia registró su mayor nivel de producción en tres décadas, con 14,8 millones de sacos de 60 kilos, lo que representa un crecimiento del 17% respecto al periodo anterior.
“El café colombiano vive uno de sus mejores momentos en términos de producción, precios internacionales y posicionamiento de marca país”, destacó Gustavo Gómez, presidente del gremio de exportadores de café, durante la Cumbre Cafetera 89, organizada por Analdex y Asoexport.
