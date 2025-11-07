Haceb rinde homenaje a su fundador José María Acevedo: así fue el último adiós

El pasado 27 de octubre, Medellín despidió a uno de los grandes del empresariado nacional: José María Acevedo Alzate, fundador de Haceb, quien falleció a los 106 años. En su memoria, la compañía realizó un emotivo homenaje en su complejo industrial de Copacabana, Antioquia, donde familiares, trabajadores y el gobernador de Antioquia exaltaron su legado.
El evento fue un acto de gratitud y reflexión sobre la vida de un hombre que, desde un pequeño taller de 25 metros cuadrados en el centro de Medellín, logró transformar el panorama industrial colombiano.
Le puede gustar: De un taller en Medellín a un imperio industrial de $1,33 billones: la historia de José María Acevedo y Haceb
Todo comenzó en 1940 como el Taller Eléctrico Medellín, que se convirtió con el tiempo en la marca de electrodomésticos 100% colombiana más importante, con presencia en más de 20 países, la producción anual de 2,5 millones de electrodomésticos, un complejo de casi 300 mil metros cuadrados y más de 3.800 empleos directos.