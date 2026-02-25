Cumplió 4 años el ataque de Rusia a Ucrania, que ahora es guerra: 10 claves

El 24 de febrero de 2026 se cumplen cuatro años de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, un conflicto que entró en una nueva fase tras casi 1.500 días de combates continuos. La ofensiva fue ordenada por Vladimir Putin y se inició con ataques desde múltiples direcciones tras el reconocimiento previo, el 21 de febrero de 2022, de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk como entidades independientes. Esa acción fue precedida por una concentración militar de tropas rusas en la frontera ucraniana desde mediados de 2021 y fue el paso inmediato antes de la invasión a gran escala, que marcó un punto de inflexión en el conflicto que había comenzado previamente en 2014 tras los sucesos del Euromaidán.
Cuatro años después, Rusia ha logrado hacerse con alrededor del 20 por ciento del territorio ucraniano, incluida Crimea, anexada en 2014, y franjas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhia. El conflicto se ha convertido en una guerra de desgaste con líneas de frente que se extienden por más de 1.200 kilómetros. Las negociaciones de paz, celebradas en diversas rondas hasta 2026, no han logrado acuerdos sustantivos sobre un alto el fuego permanente ni la restitución de territorios.
Según estimaciones de grupos de análisis estratégico, el número de soldados muertos, heridos o desaparecidos entre los comandos rusos y ucranianos se acerca a los dos millones desde 2022. Estudios publicados en 2025 señalaron que las bajas rusas podrían rondar más de un millón, mientras que Ucrania habría sufrido alrededor de 400.000 bajas totales, incluyendo decenas de miles de muertos.
El conflicto también ha provocado una crisis humanitaria a gran escala. Desde el comienzo de las hostilidades, más de 15.000 civiles han muerto y más de 41.000 han resultado heridos en territorio ucraniano, según datos de observadores de derechos humanos. Las minas terrestres y los artefactos explosivos han sido factores significativos en las cifras de víctimas civiles.
La guerra ha desencadenado el mayor desplazamiento de personas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 3,7 millones de ucranianos se encuentran desplazados dentro del país y más de cinco millones han abandonado su territorio, en su mayoría mujeres y niños. Millones más requieren asistencia humanitaria permanente, incluidos millones de menores que han visto interrumpida su educación y han perdido acceso a servicios básicos.
Las cifras económicas también reflejan un impacto prolongado. El daño a la infraestructura, la contracción del producto interno bruto y la dependencia de asistencia internacional han marcado la economía ucraniana desde 2022. El Fondo Monetario Internacional proyectó reducciones del PIB y pérdidas en sectores clave como energía y transporte. Al mismo tiempo, las sanciones contra Rusia han provocado contracciones en sectores estratégicos de ese país y presión sobre variables macroeconómicas como empleo y producción.