Iván Cepeda en lío doble por las Farc: el PC de Raúl Reyes y las camisetas de disidencias en su evento

En momentos en los que se acentúa la polémica por la mención del hoy candidato presidencial Iván Cepeda en los computadores de las extintas Farc, ayer se conocieron controvertidas imágenes en las que hombres con camisetas alusivas a las disidencias de ese grupo guerrillero hacen presencia en uno de sus eventos de campaña en el municipio de Tumaco, Nariño. El hecho ocurrió el lunes durante un acto de campaña del candidato del Pacto Histórico en la plaza principal del que es considerado el segundo puerto más relevante del Pacífico colombiano. En medio de los actos proselitistas, no dejó de llamar la atención la presencia de personas portando camisetas blancas que en su espaldar tenían el mensaje “Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”.

Se trata de una de las disidencias de las Farc que, según la Fundación Ideas para la Paz, “surgió tras la fragmentación de la Segunda Marquetalia en noviembre de 2024”. El grupo armado, que tiene incidencia en Nariño, Putumayo y Cauca, actualmente adelanta diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de su política de ‘paz total’. Un informe de Ideas para la Paz evidencia también que cuentan con 2.089 miembros, un 25 % más frente a 2024. Lo cierto es que la presencia de hombres con camisetas con mensajes alusivos a esa disidencia generó alerta incluso en el propio candidato, quien sostuvo que se buscó tratar de identificarlos y establecer los móviles de su participación en el evento. Según explicó Cepeda a EL COLOMBIANO, la información le fue transmitida a un delegado de la Policía Nacional buscando identificar, al menos, a tres de las personas que portaban las camisetas de cara a esclarecer lo ocurrido. “Yo llego a los actos y entro directamente a la tarima. Esta gente estaba metida entre el público. Cuando me bajo, me hacen llegar unas fotografías (desconozco la fuente) de los tres tipos. Inmediatamente, cuando ya no estaba en el acto y acabábamos de llegar al hotel, llamé al responsable, un capitán de la Policía, le mostré las fotos y se las transmití a su WhatsApp. Él comenzó a hacer las averiguaciones y la investigación; están revisando cámaras y demás”, declaró. Puede leer: Factcheck: cinco críticas de Petro al sistema electoral que no tendrían ningún sustento Si bien el candidato no quiso especular sobre el porqué de la presencia de los individuos en una de sus concentraciones, fue enfático en señalar que “lo que es seguro es que nosotros no los invitamos”.

Los computadores de Raúl Reyes

La denuncia por lo ocurrido en Tumaco se conoce en medio de la polvareda que enfrenta Cepeda luego de que una investigación de La Silla Vacía y La Liga Contra el Silencio ratificó que su mención en los computadores de las Farc en 2008 no fue un montaje. El caso está relacionado con los archivos del entonces comandante guerrillero Raúl Reyes, quien fue dado de baja en territorio ecuatoriano en marzo de 2008 durante la denominada Operación Fénix. Si bien el informe reseña una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró que el material hallado –tres computadores, dos discos duros y memorias USB– era ilegal como prueba, “no cuestionó la veracidad del contenido”. “Los computadores de Raúl Reyes indican que como defensor de derechos humanos, Iván Cepeda tuvo contactos con las Farc-EP para buscar una participación activa de miembros de esa guerrilla en la convocatoria internacional de su movilización. También muestran que las Farc-EP no ideó la marcha del 6 de marzo, pero que sí vio una oportunidad en esa movilización promovida por Cepeda”, señala la investigación. De hecho, en una de las menciones, una mujer identificada como Inés Graciela Dorado, alias “Ingrid Storgen”, envía una comunicación a los altos mandos de las Farc en febrero de 2008. “Por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo”, asegura, en referencia a una movilización que estaba promoviendo el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). El propio Cepeda se pronunció y aseguró que el material fue manipulado y que detrás hubo un supuesto montaje orquestado por el extinto DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). “¿Qué es lo que mostró la justicia, la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría? Que ese material que está en la USB y en el computador fue manipulado, porque no se respetó lo que se llama la cadena de custodia. Es decir, la prueba no fue tratada rigurosamente o la supuesta prueba y por lo tanto fue manipulada”, explicó a Noticias Caracol. A su turno, Movice insistió en que los archivos en los que se basa la publicación fueron declarados ilegales como prueba por la Corte en 2011, por irregularidades en su obtención y cadena de custodia. “No produjeron condenas ni decisiones judiciales que respalden esas acusaciones. Reinstalar esas narrativas es irresponsable y peligroso”.

“No fueron modificados”

La controversia adquirió otra connotación tras un reclamo que hizo ayer el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe máximo del Centro Democrático y entonces jefe de Estado durante la operación que dio de baja a Raúl Reyes. “Tontos son quienes creen que los demás lo son. Computadores de Raúl Reyes prueban que Iván Cepeda les hacía las movilizaciones; La Policía Internacional, Interpol de París, certifica que los computadores no fueron modificados. Entonces ¿será que el ‘montaje’ a Cepeda lo hizo la Farc?”, sostuvo el mandatario a través de X.

Quien no tardó en responder fue el presidente Petro, quien insistió en que el material hallado es una prueba considerada inválida, repitiendo que “fueron manipulados antes de llegar a la justicia”. “Los manipularon en su gobierno y fueron recogidos a través de un acto ilegal. La justicia demostró la manipulación de los textos escritos allí. Las pruebas fueron declaradas inválidas por estos hechos. Otra cosa hubiera sucedido si en su gobierno no se intenta modificar pruebas para involucrar gente de la oposición a usted”, le refutó Petro a Uribe. Sin embargo, un informe realizado por la Interpol concluyó en su momento “que no se había producido ninguna alteración o manipulación de ninguno de los datos contenidos en los archivos de usuario de dichas pruebas instrumentales informáticas tras su decomiso por las autoridades colombianas” .Con todo, para el candidato Iván Cepeda lo que hay de fondo al volver a hacer alusión a lo hallado en los computadores se enmarca en una supuesta persecución política a manos del uribismo contra su campaña. Por ello, ayer anunció que puso el caso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Esto no es ninguna ‘presunta’ persecución, esto no me lo estoy inventando. No es un hecho que esté sometido a una investigación que haya que demostrar. Hay personas del uribismo que han puesto vallas públicas en las que yo aparezco con guerrilleros; eso es un hecho, no una presunción.