Ella era doña Cecilia, la mujer que murió reclamando un medicamento en dispensario de la Nueva EPS

La adulta mayor falleció este martes en una sede de entrega de medicinas de Cafam, en Cúcuta. Droguerías Cafam emitió un comunicado al respecto. Esto fue lo que ocurrió.

    Cecilia Quintero murió reclamando un medicamento en punto de dispensación de la Nueva EPS. FOTOS: Capturas de video - Colprensa
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

Cecilia Quintero falleció frente a los demás usuarios que aguardaban su medicamento en un punto de dispensación de la Nueva EPS. Previamente, había manifestado en un video su inconformidad con la atención recibida en una droguería Cafam, pues aseguró que desde septiembre de 2025 no le entregaban los pañales ni la metadona para su hijo en silla de ruedas.

Doña Cecilia, quien vestía una blusa rosada, lentes y tapabocas, explicó en el video que ya había dialogado con una funcionaria del punto de dispensación ubicado en el barrio Los Caobos, en Cúcuta, pero que le informaron que no le suministrarían los pañales correspondientes al mes. “He visto y me consta que venden medicamentos de uso institucional por fuera y los sacan de las farmacias”, denunció.

En contexto: Mujer murió esperando entrega de medicamentos en dispensario de Nueva EPS en Cúcuta

La adulta mayor, de setenta años, relató además que su esposo padece problemas vasculares y fue sometido a una cirugía cardíaca, situación que lo obliga a tomar un fármaco llamado rivaroxabán. “A él tampoco le quieren entregar la propafenona, que es vital para la arritmia cardíaca. ¡Y si no la toma, se muere!”, agregó doña Cecilia visiblemente alterada, afirmando además ser una paciente con problemas renales. “Llevo seis meses sin la eritropoyetina y siempre me dicen que no hay”, sostuvo.

Fue en ese momento cuando Quintero se desvaneció, mientras otro usuario expresaba su inconformidad por la atención en el dispensario de la Nueva EPS. Él presenció el instante en que la adulta mayor cayó frente a las demás personas que de inmediato corrieron a auxiliarla. “La no entrega de medicamentos provoca esto. Ahí tenemos a la señora a la que le dio un infarto, y esta es una realidad que estamos viviendo todos”, afirmó el hombre que grababa las entrevistas

El pronunciamiento de la droguería Cafam por la muerte de Cecilia Quintero

Por su parte, Droguerías Cafam emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de Cecilia Quintero y señaló que en ese momento se activaron los protocolos de atención, así como la solicitud de asistencia a los servicios de emergencia.

“De acuerdo con la información disponible, no se evidenció ninguna situación irregular por parte de nuestros funcionarios durante la atención. Confiamos plenamente en que, tras la debida investigación, las autoridades competentes se encargarán de esclarecer lo sucedido”, indicaron.

“Continuamos acompañando a nuestro equipo de trabajo y reforzando las medidas orientadas al bienestar, la atención y el cuidado de nuestros usuarios. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, la calidad del servicio y el respeto hacia todas las personas que depositan su confianza en nosotros”, concluyeron.

