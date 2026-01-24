“Si el ahorro pensional se hubiera invertido solo en Colombia, el riesgo sería del doble”, presidente de Asofondo

En medio del debate por el manejo del ahorro pensional, el Gobierno de Gustavo Petro puso sobre la mesa un borrador de decreto que busca limitar la inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el exterior y repatriar cerca de 100 billones de pesos en los próximos cinco años. La situación preocupó: menor diversificación de la inversión podría terminar en baja rentabilidad, es decir, menos plata para pagar las mesadas de los jubilados. Para analizar dicha iniciativa, Andrés Mauricio Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), dialogó con EL COLOMBIANO y precisó que aunque este versión del proyecto moderó su alcance inicial —al permitir que hasta 30% del portafolio continúe invertido fuera del país de manera gradual—, la propuesta ha encendido alertas en el sector por sus posibles efectos no solo sobre la rentabilidad, sino también sobre el riesgo de los recursos de los trabajadores. Entérese: Así cambiarían las reglas de su ahorro pensional, tras la repatriación de $125 billones que planea el Gobierno Para los fondos privados, la discusión va más allá de un porcentaje. Está en juego el principio de diversificación, pilar de la gestión de portafolios pensionales y uno de los factores que, según indicadores internacionales, ha permitido que Colombia registre rentabilidades comparables con las mejores del mundo.

Se esperaba que el decreto restringiera totalmente la inversión del ahorro pensional en el exterior, pero finalmente se limitará para los fondo al 30% de manera gradual, ¿cómo reciben los fondos privados esa decisión?

“Definitivamente el decreto salió diferente a lo que se esperaba y, en ese sentido, es menos malo. Se permite la diversificación, aunque limitada: hasta 30% en cinco años y 35% en tres años. Le puede gustar: La economía creció 3,1% en noviembre de 2025 y consolidó 18 meses de repuntes Sin embargo, la diversificación es la naturaleza misma de los portafolios. Por eso vamos a aprovechar los espacios institucionales de comentarios y las mesas técnicas anunciadas por el Gobierno y la Procuraduría para sensibilizar sobre la importancia de cuidar el ahorro pensional de los trabajadores colombianos. Estos cerca de 250 billones de pesos invertidos en el exterior son de los colombianos, no de Asofondos ni de las administradoras. Nuestro mandato es encontrar las mejores oportunidades de rentabilidad y gestión de riesgo, y entre más diversificación se permita, mejor”.

Hoy cerca del 48% del portafolio está invertido fuera del país. Usted ha advertido que reducir esa diversificación implica mayor riesgo. ¿Qué tan rentable ha sido invertir en el exterior frente a hacerlo solo en Colombia?

“Más que hablar de rentabilidad ‘afuera’ o ‘adentro’, hay que hablar de la rentabilidad que se logra gracias a la diversificación. A veces invertimos más allá y a veces más aca. Esa flexibilidad nos permite invertir donde están las mejores oportunidades. Con esa estrategia, los fondos de pensiones colombianos han registrado, según la OCDE, las primeras o segundas mejores rentabilidades del mundo durante décadas. Lea también: Este es el borrador de decreto que le pone tope a la inversión del ahorro pensional en el exterior: aquí los detalles En los últimos 15 años, la rentabilidad promedio anual del portafolio diversificado ha sido cercana al 8,5%, con un riesgo de alrededor de 1,7%. Si esos recursos se hubieran invertido solo en Colombia, el retorno habría sido cercano al 3,8%, con un riesgo del doble, alrededor de 3,3. Ese solo dato debería ilustrar al Gobierno lo que está en juego”.

¿En qué se invierte hoy el ahorro de los colombianos en el exterior?

“Invertimos en todo lo que es viable según los objetivos del portafolio pensional. Hay renta variable, principalmente acciones, que en su mayoría transan en mercados internacionales con mayor profundidad y liquidez que el colombiano. También invertimos en renta fija: bonos corporativos y soberanos de más de 20 países, no solo de Estados Unidos. Además, tenemos inversiones alternativas, como proyectos inmobiliarios y de generación de energía. Es un portafolio que ha madurado con los años y que permite que los colombianos tengan mejores expectativas de pensión en el futuro”.

El decreto menciona un banco de proyectos para absorber esa plata que se traerá del exterior, ¿Qué opina de esos proyectos? ¿Son viables?

“Eso es lo que necesitamos, que haya muchos más proyectos. El problema es que varios de los proyectos mencionados aún no tienen la madurez ni la estructuración necesaria para recibir recursos de los fondos de pensiones. La solución no es restringir la diversificación, sino identificar los proyectos que el país quiere financiar, estructurarlos adecuadamente y hacerlos atractivos. Ahí siempre estaremos los fondos de pensiones, como lo hemos estado históricamente, acompañando el desarrollo de Colombia a través de las inversiones”.

Se está hablando de repatriar más de 100 billones de pesos al país, ¿existen suficientes proyectos con la misma rentabilidad que en el exterior?

“Con todo lo demás constante, implicaría una repatriación importante de inversiones. Pero hay que recordar que los fondos de pensiones son dinámicos: todos los meses reciben nuevas cotizaciones, generan rentabilidad y también tienen salidas por pensiones y traslados hacia el régimen de prima media. El decreto, a diferencia de lo que se anunció inicialmente, no obliga a desinversiones inmediatas en el exterior. Permite un manejo más ordenado de los portafolios, sin liquidaciones inmediatas”.

Si invertir afuera es más rentable, ¿por qué el Gobierno insiste en traer ese ahorro al país? ¿Busca reducir la deuda?

“Eso nos preguntamos todos. El Gobierno no puede reducir el déficit fiscal obligándonos a traer recursos, pero sí puede abaratar su financiamiento y pago de intereses. Sin embargo, la exposición de los fondos privados a la deuda pública ya es alta: tenemos alrededor del 32% o 33% de la deuda emitida por el Gobierno y cerca del 35% del portafolio total está invertido en deuda pública. No es recomendable sobreexponer un portafolio a un solo emisor, incluso si es el Gobierno Nacional. El decreto no ordena explícitamente eso, pero es una preocupación legítima”.

¿Qué peticiones concretas harán al Ministerio de Hacienda durante el periodo de comentarios del decreto?

“Participaremos en las mesas técnicas que realice el Gobierno y la Procuraduría para este fin. El mensaje central es confiar en la diversificación como el mejor instrumento para construir portafolios eficientes, con buena rentabilidad y adecuada gestión de riesgo para los colombianos. Vamos a intentar que los plazos sean más largos y que el techo sea más alto, para que el Gobierno nos entienda que la diversificación es un pilar de los portafolios. Deberíamos centrarnos en trabajar en el banco de proyectos para hacerlos atractivos para las inversiones de los trabajadores porque cualquier restricción a la diversificación es mala”.

¿Y si no hay un acuerdo, está abierta la puerta a una demanda para el decreto?

“Tenemos un deber fiduciario con los colombianos de buscar la mejor rentabilidad posible para su ahorro. Por eso no cerramos ninguna puerta porque tenemos que buscar la mejor rentabilidad”.

¿Existen ejemplos internacionales donde limitar la inversión en el exterior haya salido mal?

“Hay discusiones similares en otros países, pero hasta ahora no se han concretado medidas de este tipo. Lo que sí muestra la experiencia internacional es que cuando se limita la diversificación, se reduce la capacidad de generar riqueza y ahorro, que es en teoría todo lo contrario de lo que está buscando el Gobierno Nacional con este decreto”.

¿Cuál sería el peor escenario para el ahorro pensional de los colombianos?

“Que se restrinja la rentabilidad. Las pensiones dependen de las contribuciones y de la rentabilidad. Si esta se limita, se reducen las posibilidades de obtener pensiones más altas o incluso de pensionarse. Invitamos a los colombianos a informarse, pronunciarse y enviar comentarios al Gobierno para que revise esta postura. En este momento, el peor escenario es el decreto tal como está publicado. “Hoy un colombiano, con el nuevo salario mínimo y con el nuevo decreto publicado el 31 de diciembre del año pasado, puede tener una pensión mínima con unos 550 millones de pesos. Es decir, eso es lo que necesita para que con esos 550 millones de pesos para que una aseguradora le tenga una pensión por el resto de su vida, pero si se restringe la diversificación, dependiendo de lo que termine pasando con este proyecto de decreto, que todavía está en comentarios, pues ya no serán suficientes los 550 millones de pesos para pensionarse, sino que hablaremos de más plata”.

¿Cuál era la proyección de crecimiento de los ahorros pensionales en los próximos años?

“Hoy los ahorros pensionales rondan los 520 billones de pesos, cerca del 25% y 30% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin reforma pensional, esos recursos habrían llegado a cerca del 50% del PIB. La reforma limita la capacidad de generación de ahorro nacional y, si además se restringe la diversificación, se afectará la rentabilidad y el tamaño del ahorro pensional en el futuro”.

¿Cómo avanza la implementación de la reforma pensional?

“Es un proceso que nunca se detuvo desde las administradoras. Estaremos listos cuando la Corte Constitucional decida declarar exequible la reforma. Hemos insistido en que se otorguen al menos dos meses para la entrada en vigor, con el fin de ajustar la información de las historias laborales de los colombianos. Varias entidades públicas han suspendido actividades de implementación porque hoy no hay una ley vigente”.

¿Ya han realizado inversiones asociadas a la reforma?