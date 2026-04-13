“Se traduciría en prestaciones más bajas para afiliados”, insiste Asofondos sobre repatriación del ahorro pensional

La expedición del Decreto 0369 por parte del Gobierno Nacional, que busca limitar la inversión del ahorro pensional en el exterior, encendió las alertas del sector. La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos) insiste que la norma pone en riesgo un principio clave en la gestión de los ahorros: la diversificación.
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En un comunicado compartido este lunes 13 de abril, el gremio insistió en que esta medida afecta directamente el modelo de multifondos creado en 2009, diseñado para ajustar las inversiones al perfil de riesgo de cada afiliado. Limitar la inversión en activos del exterior, explican, restringe las posibilidades de obtener mejores retornos en el largo plazo.