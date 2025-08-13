Declaración de renta 2025 para pensionados: requisitos, fechas y cómo saber si debe presentarla

El calendario tributario para personas naturales, incluidos los pensionados, correspondiente al año gravable 2024 va del 12 de agosto al 24 de octubre de 2025, según los dos últimos dígitos del NIT. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recordó que el hecho de ser pensionado no lo exime de declarar. Quienes superen los topes establecidos deben presentar la declaración, incluso si la pensión es su única fuente de ingresos. Puede leer: Declaración de renta 2025: inician los plazos de vencimiento en la Dian En este proceso se deben registrar ingresos, gastos y bienes. Con esa información, la Dian define si hay o no obligación de pagar el impuesto de renta.

¿Cuáles son los pensiones que deben declarar renta?

Los pensionados en Colombia están obligados a presentar la declaración de renta si durante 2024 cumplieron con al menos uno de estos requisitos: -Tener un patrimonio bruto igual o superior a $224 millones al 31 de diciembre de 2024. -Registrar ingresos brutos anuales mayores a $69.718.600. -Realizar compras o pagos con tarjeta de crédito que superen los $69.718.600. -Haber efectuado consignaciones, depósitos o inversiones financieras por un valor igual o superior a esa misma cifra. Entérese: Declaración de renta 2025: multas, sanciones y embargos por no cumplir a tiempo con la Dian

Paso a paso para saber si un pensionado debe declarar renta