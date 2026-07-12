De la Espriella saca a Charles Chapman de su equipo tras polémica sobre el trabajo por horas

El gobierno electo de Abelardo De La Espriella salió este domingo 12 de julio a desmentir las versiones que circularon durante los últimos días sobre una supuesta decisión de reglamentar el trabajo o la cotización por horas en Colombia.
A través de un comunicado, la Oficina de Prensa del presidente electo aseguró que “esa información es falsa” y precisó que el próximo Gobierno no ha tomado ninguna decisión sobre ese tema.
Además, anunció que “el abogado Charles Chapman fue apartado hace varios días del equipo de empalme” y que no está autorizado para hablar en nombre del Gobierno entrante.
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