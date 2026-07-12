De la Espriella saca a Charles Chapman de su equipo tras polémica sobre el trabajo por horas

El gobierno electo de Abelardo De La Espriella salió este domingo 12 de julio a desmentir las versiones que circularon durante los últimos días sobre una supuesta decisión de reglamentar el trabajo o la cotización por horas en Colombia. A través de un comunicado, la Oficina de Prensa del presidente electo aseguró que “esa información es falsa” y precisó que el próximo Gobierno no ha tomado ninguna decisión sobre ese tema. Además, anunció que “el abogado Charles Chapman fue apartado hace varios días del equipo de empalme” y que no está autorizado para hablar en nombre del Gobierno entrante. Puede leer: Jornada laboral bajará a 42 horas desde el 15 julio: cinco claves para que las empresas se adapten

Gobierno electo de Abelardo De La Espriella dice que es falso que haya decidido reglamentar el trabajo o la cotización por horas. Aparta de su equipo a Charles Chapman y lo desautoriza para hablar en nombre del gobierno electo.

En el comunicado, el equipo de Abelardo De La Espriella afirmó que las declaraciones atribuidas a Chapman, difundidas por el medio Valora Analitik, “no representan, bajo ninguna circunstancia, la posición oficial del presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo oficial de empalme”. La comunicación también aclaró que Chapman ya no hace parte del equipo de transición. “El señor Chapman fue apartado del equipo de empalme hace varios días y, en consecuencia, no está autorizado para hablar en nombre del Gobierno electo, anunciar decisiones, fijar posiciones institucionales o anticipar políticas públicas”. Con ello, el gobierno electo buscó marcar distancia frente a las declaraciones que generaron amplio debate entre trabajadores, empresarios y expertos laborales.

No existe una decisión sobre trabajo o cotización por horas

El comunicado señaló que el nuevo Gobierno no ha decidido reglamentar el trabajo por horas ni modificar el esquema de cotización a la seguridad social. “Es completamente falso que el próximo Gobierno haya decidido reglamentar el trabajo o la cotización por horas, o que exista una determinación en ese sentido. No se ha adoptado ninguna decisión relacionada con los asuntos mencionados en la publicación”. También sostuvo que las afirmaciones hechas por Chapman corresponden únicamente a opiniones personales. “Las opiniones expresadas por el señor Chapman son de su exclusiva responsabilidad y no comprometen, representan ni reflejan los lineamientos, compromisos o decisiones del Gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto”.

El gobierno electo lamentó que las declaraciones hayan generado confusión sobre un tema tan sensible para el mercado laboral. Según el comunicado, la difusión de información sin respaldo oficial puede inducir a error tanto a trabajadores como a empleadores. Por ello reiteró que cualquier anuncio relacionado con políticas públicas será divulgado únicamente por los canales institucionales autorizados e hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía para verificar la información antes de replicarla. Siga leyendo: ¡Pilas, trabajadores! Recargo dominical sube al 90% desde el 1 de julio y la jornada laboral baja a 42 horas

¿Qué había dicho Charles Chapman?

La aclaración del gobierno electo llega dos días después de que diversos medios económicos, regionales y nacionales publicaran que la administración de Abelardo De La Espriella preparaba decretos para reglamentar el trabajo y la cotización por horas en Colombia. Las versiones surgieron a partir de una entrevista concedida por Charles Chapman a Valora Analitik. En ese momento, Chapman fue presentado como integrante del equipo de empalme del sector Trabajo y miembro del Comité Jurídico de ACRIP Región Central. Durante la entrevista afirmó que la reforma laboral aprobada durante el gobierno de Gustavo Petro había dejado “unas ventanas” para implementar ese esquema mediante reglamentación. “Ya está listo el tema y lo está revisando el equipo de empalme. Lo bueno es que hay oportunidades en la ley laboral para hacerlo. Hay una norma para independientes, otra para microempresas y otra para contratos especiales”, aseguró. En contexto: Colombia trabaja más que nadie en la OCDE, pero produce menos riqueza por hora

¿Qué dice la reforma laboral sobre la cotización parcial?