Las denuncias y problemas de salud de Angie Rodríguez: “Déjenme en paz”

La directora del Fondo Adaptación, Angie Lizeth Rodríguez, completó cerca de un mes incapacitada por afectaciones en su salud mental que, según ella misma ha explicado, se detonaron por lo que ha vivido en su paso por la Casa de Nariño.
Cabe recordar que Rodríguez, de 34 años, ejerció como mano derecha del presidente Gustavo Petro en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante varios meses. Recientemente, la funcionaria denunció públicamente presuntas rencillas internas y conflictos de poder dentro de la Casa de Nariño.
Y así se convirtió en una figura muy incómoda para el Gobierno de Gustavo Petro. Ella acusó a su excolega Carlos Carrillo (en su momento director de la UNGRD) de un presunto espionaje, señaló a un exasesor del Fondo Adaptación de un intento de envenenamiento y mencionó unas supuestas “misiones secretas” con el ELN en una entrevista en la que también salpicó a Juliana Guerrero.
De acuerdo con una investigación de la Revista Cambio, Rodríguez llevó ante un juez los detalles de las amenazas, intimidaciones y afectaciones físicas y mentales que asegura haber sufrido desde que empezó a denunciar presuntos actos de corrupción en Palacio, con el objetivo de que la justicia le prorrogue su esquema de escoltas ante el fin del gobierno.