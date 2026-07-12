¿Quién es Murat Yakin, el técnico que desafió a Argentina y quedó eliminado?

La selección dirigida por Lionel Scaloni sufrió más de lo esperado. Alexis Mac Allister abrió el marcador, pero Suiza empató gracias a Dan Ndoye y llevó el partido hasta la prórroga. Allí aparecieron Julián Álvarez y Lautaro Martínez para sellar el 3-1 definitivo que clasificó a Argentina a las semifinales, donde enfrentará a Inglaterra.

Antes del compromiso, Yakin había calentado el ambiente con una frase que rápidamente se hizo viral. Tras eliminar a Colombia en la tanda de penales, aseguró que “ Argentina, con los últimos dos partidos, es vulnerable ”, declaraciones que aumentaron la expectativa de un duelo que finalmente favoreció a la vigente campeona del mundo.

Pese a quedar eliminado del Mundial 2026 , Murat Yakin dejó una huella importante en la historia reciente del fútbol suizo. El entrenador condujo a su selección hasta los cuartos de final, una instancia que el país no alcanzaba desde 1954, aunque su camino terminó este sábado con la derrota 3-1 ante Argentina en el tiempo extra.

Más allá del resultado, la historia de Murat Yakin va mucho más allá del fútbol. Nació en 1974 en Münchenstein, cerca de Basilea, en el seno de una familia de origen turco. Como futbolista se desempeñó como defensor, ganó dos títulos de liga con Grasshopper, jugó en Stuttgart y Fenerbahçe y posteriormente se convirtió en capitán del FC Basel. Con la selección suiza disputó 49 partidos internacionales y participó en la Eurocopa de 2004.

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Fuera de las canchas también ha desarrollado otras facetas. Es un apasionado del golf desde hace más de tres décadas y llegó a competir en torneos ProAm. Además, participó como socio en una empresa dedicada a la fabricación de colchones tipo boxspring, un proyecto familiar inspirado en productos que conocieron en Turquía.

Yakin también protagonizó episodios curiosos. En 2021 envió nueve kilos de chocolate suizo a Irlanda del Norte como agradecimiento por un resultado que benefició la clasificación de Suiza al Mundial. Años después, su nombre apareció en un proceso judicial en Basilea, donde denunció haber sido víctima de una estafa tras entregar seis relojes para su venta y no recuperar ni las piezas ni el dinero.

Aunque su aventura mundialista terminó ante Argentina, Murat Yakin deja una de las mejores campañas de Suiza en una Copa del Mundo y consolida su nombre entre los entrenadores más destacados del fútbol europeo.

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