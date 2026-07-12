¿Quién es Murat Yakin, el técnico que desafió a Argentina y quedó eliminado?

Pese a quedar eliminado del Mundial 2026, Murat Yakin dejó una huella importante en la historia reciente del fútbol suizo. El entrenador condujo a su selección hasta los cuartos de final, una instancia que el país no alcanzaba desde 1954, aunque su camino terminó este sábado con la derrota 3-1 ante Argentina en el tiempo extra.
Antes del compromiso, Yakin había calentado el ambiente con una frase que rápidamente se hizo viral. Tras eliminar a Colombia en la tanda de penales, aseguró que “Argentina, con los últimos dos partidos, es vulnerable”, declaraciones que aumentaron la expectativa de un duelo que finalmente favoreció a la vigente campeona del mundo.
La selección dirigida por Lionel Scaloni sufrió más de lo esperado. Alexis Mac Allister abrió el marcador, pero Suiza empató gracias a Dan Ndoye y llevó el partido hasta la prórroga. Allí aparecieron Julián Álvarez y Lautaro Martínez para sellar el 3-1 definitivo que clasificó a Argentina a las semifinales, donde enfrentará a Inglaterra.