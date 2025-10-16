Daviplata se transforma en neobanco: trae nuevas tarjetas y rentabilidad al 8,25% en Colombia

La billetera digital de Davivienda, Daviplata, dio un giro en su evolución tecnológica y de servicios financieros. La entidad bancaria lanzó una transformación total de la app, que incluye nuevas funciones de neobanco, tarjetas sin costos, productos de ahorro con alta rentabilidad, beneficios para jóvenes y la inclusión de usuarios extranjeros. El rediseño llega acompañado de un nuevo logo. La tradicional “Casita Roja” ahora tiene un tono “rojosado”, con el que la marca busca representar la modernización y el impulso de la inteligencia artificial en su plataforma digital. “Con este lanzamiento, Daviplata reafirma su liderazgo innovador como la neobanca que transforma con propósito. Ponemos en las manos de nuestros clientes una plataforma para el manejo de sus finanzas cotidianas a cero costo”, afirmó Javier Suárez, presidente de Davivienda. Puede leer: Los bancos que más dinero ganaron y perdieron en el primer semestre de 2025

Nueva tarjeta de crédito digital sin cuota de manejo

La gran novedad de esta renovación es la primera tarjeta de crédito digital de Daviplata, que ofrecerá cupos desde $500.000 y estará dirigida inicialmente a 1,6 millones de colombianos. No tendrá cuota de manejo y los pagos a un mes no generarán intereses. “Empieza una nueva era para Daviplata y entramos de una manera fuerte a competir en el mundo del crédito. Queremos acompañar a los clientes con información de vida crediticia y cómo mejorar su score”, señaló Margarita Henao, CEO de Daviplata. El objetivo, según Suárez, es atraer especialmente al público joven que busca construir su historial crediticio, para lo cual ya existe una lista de más de un millón de colombianos preaprobados. Entérese: Colombia lidera el boom fintech en Latinoamérica con un crecimiento del 387% La billetera también anunció una tarjeta débito digital sin costos de emisión ni manejo, disponible para sus 19 millones de usuarios. Con ella se podrán realizar pagos en comercios electrónicos nacionales e internacionales, como Amazon, Mercado Libre, Aliexpress, y suscribirse a plataformas como Netflix, Spotify, Uber, Rappi, entre otras. Desde noviembre, la tarjeta podrá incorporarse a G Pay y más adelante a Apple Pay, y servirá para pagar los sistemas de transporte masivo de Bogotá, Medellín, Cali, Armenia y Manizales. Además, contará con tecnología NFC sin contacto para compras físicas.

Tarjeta débito digital sin costos y con alcance global. FOTO: Montaje pantallazos y Getty.

Ahorro rentable y sin complicaciones: 8,25% efectivo anual

En medio de la “guerra de los bolsillos” del sistema financiero, Daviplata lanzó un nuevo producto de ahorro que ofrece una rentabilidad de 8,25% efectivo anual (E.A.). Este beneficio estará disponible directamente desde la app, buscando incentivar el ahorro digital con una tasa muy competitiva frente al promedio del mercado. Conozca aquí: Nace Davivienda Group: el nuevo banco multilatino que integrará operaciones con Scotiabank Otro de los anuncios más llamativos fue la apertura de cuentas para extranjeros residentes en Colombia, quienes podrán acceder a los servicios financieros de Daviplata con su Cédula de Extranjería o Permiso de Permanencia Temporal (PPT). Con esto, Daviplata amplía su enfoque de inclusión financiera, una de las banderas históricas de Davivienda. “Hace más de 14 años con DaviPlata cambiamos los números de la inclusión financiera en Colombia al ser la primera billetera digital del país”, recordó Maritza Pérez, vicepresidenta ejecutiva de Banca Personal y Mercadeo de Davivienda.

Nuevos servicios de Daviplata para comercios y emprendedores