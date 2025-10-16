Daviplata se transforma en neobanco: trae nuevas tarjetas y rentabilidad al 8,25% en Colombia

La billetera digital de Davivienda, Daviplata, dio un giro en su evolución tecnológica y de servicios financieros.
La entidad bancaria lanzó una transformación total de la app, que incluye nuevas funciones de neobanco, tarjetas sin costos, productos de ahorro con alta rentabilidad, beneficios para jóvenes y la inclusión de usuarios extranjeros.
El rediseño llega acompañado de un nuevo logo. La tradicional “Casita Roja” ahora tiene un tono “rojosado”, con el que la marca busca representar la modernización y el impulso de la inteligencia artificial en su plataforma digital.
“Con este lanzamiento, Daviplata reafirma su liderazgo innovador como la neobanca que transforma con propósito. Ponemos en las manos de nuestros clientes una plataforma para el manejo de sus finanzas cotidianas a cero costo”, afirmó Javier Suárez, presidente de Davivienda.
