Industria del carbón se declara en crisis: exportaciones cayeron 21%, ingresos 32% y están en riesgo 150.000 empleos

Las exportaciones de carbón en Colombia se desplomaron 21,2% en volumen y 31,8% en ingresos respecto a 2024. Fenalcarbón atribuye esta caída al exceso de inventarios globales, la baja en los precios internacionales del carbón y el coque, y a diversas medidas tributarias y administrativas aplicadas en el país en los últimos tres años, que han reducido la competitividad del sector.
La combinación de estos factores, según el gremio, no solo impacta los ingresos de las empresas, sino también la economía nacional, provocando menor transporte de carga, presión sobre la inflación logística y reducción de las regalías y contraprestaciones en un 29%, afectando a municipios y departamentos dependientes de la producción de carbón.