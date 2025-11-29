Crisis de aviones en Colombia dispara viajes por carretera; así puede comprar pasajes baratos en buses

La movilidad del país entró en modo emergencia, tras la orden de la Aeronáutica Civil de dejar en tierra los aviones A320 que operan en Colombia, por una actualización urgente de software ordenada por Airbus. Por eso, Avianca confirmó que más del 70% de su flota deberá permanecer estacionada y que cerrará la venta de tiquetes hasta el 8 de diciembre. La consecuencia inmediata, miles de pasajeros con reservas afectadas y otros tantos sin opciones aéreas para las fechas más calientes del año. En plena temporada de fin de año, el golpe logístico es tan grande que el transporte terrestre se convirtió, de la noche a la mañana, en el salvavidas nacional, así lo dio a conocer la plataforma Pinbus. Puede leer: Avianca activa plan de protección: así puede reprogramar o pedir reembolso

Pinbus activa plan de contingencia, cashback del 20% con VIAJEENBUS

Para evitar un colapso en movilidad, Pinbus, la principal plataforma digital de venta de pasajes de bus en Colombia, lanzó una ofensiva tecnológica y comercial para absorber parte de la demanda que deja la crisis aérea. La empresa decidió extender su campaña Black Friday VIAJEENBUS, convirtiéndola en una herramienta de rescate durante toda la emergencia. Su incentivo estrella es un cashback del 20% para compras digitales en más de 60 empresas de transporte, aplicable con el cupón VIAJEENBUS en la web y la app oficial. El beneficio apunta a tres propósitos: incentivar la compra anticipada online, reducir la presión sobre la oferta aérea, y evitar congestión en terminales en pleno pico decembrino. “La situación es crítica, pero Colombia no se puede detener. Mientras parte importante de la operación aérea está en tierra, la flota de buses intermunicipales está lista para seguir moviendo al país. Hemos activado nuestros protocolos de alta demanda y extendimos los beneficios del Black Friday para que la gente pueda asegurar su viaje, cuidar el bolsillo y no renunciar a sus vacaciones”, explicó Sebastián Jaramillo, CEO y cofundador de Pinbus.

Conozca aquí:

La digitalización, el músculo operativo del transporte terrestre

El éxito del plan descansa en algo clave: hoy casi el 60% de las empresas intermunicipales venden pasajes en línea, muchas a través de Pinbus. La plataforma integra más de 60 transportadoras formales, miles de rutas nacionales y más de nueve métodos de pago disponibles en web, app, WhatsApp y kioscos de autogestión en la Terminal Salitre de Bogotá (módulos 1 y 3). Para los usuarios, la recomendación es: -Comprar con anticipación desde el celular asegura silla, horarios y evita filas. -Aun así, se debe llegar a la terminal con 30 a 40 minutos de anticipación. -Entre las rutas con mejor disponibilidad y comodidad, comparable a la experiencia de un vuelo, están: Bogotá–Medellín, Bogotá–Neiva, Bogotá–Pereira, y Medellín–Bucaramanga. Allí operan múltiples horarios diarios y buses con aire acondicionado, sillas reclinables y servicios nocturnos.

Antes de la crisis, el transporte terrestre ya estaba llamado a protagonizar diciembre. En 2024, según el Tablero de Operación de Terminales de la Superintendencia de Transporte, 12,9 millones de pasajeros se movieron por carretera en diciembre. Para este año, con la contingencia aérea, la cifra podría acercarse o superar los 13 millones. Los corredores que recibirán mayor presión de demanda incluyen: Bogotá–Medellín, Bogotá–Cali, Bogotá–Bucaramanga, y rutas hacia la Costa Caribe.

