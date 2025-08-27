Creg arranca la convocatoria para la subasta que busca asegurar la energía en Colombia en 2029 y 2030

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) anunció el inicio del proceso de subasta de expansión del cargo por confiabilidad para garantizar el suministro de energía en Colombia durante el periodo 2029-2030, incluso en escenarios de baja hidrología como los que genera el fenómeno de El Niño.

Es decir, se está organizando una subasta de energía para que nuevas empresas generadoras se comprometan desde ya a producir electricidad y entregarla para esos años.

Le puede gustar: El Gobierno presentaría este viernes su nueva reforma tributaria en el Congreso

La convocatoria quedó en firme con la publicación de la Resolución CREG 101 079 de 2025, y busca garantizar la energía necesaria para cubrir la demanda proyectada por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).