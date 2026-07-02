¿Va a solicitar un crédito? Estos son los documentos que debe revisar antes de firmar

El año pasado, la colocación de créditos alcanzó los $442 billones y registró un crecimiento real de 12,2% frente a 2024, de acuerdo con el reporte de Investigaciones Económicas de Bancolombia, lo que muestra que la financiación sigue teniendo un papel importante en la vida de los colombianos.
Sin embargo, para que las personas puedan tomar decisiones financieras responsables respecto a cuáles créditos tomar, deben tener claras todas las condiciones pactadas dentro de ellos a través de la siguiente documentación legal.
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