¿Va a solicitar un crédito? Estos son los documentos que debe revisar antes de firmar

El año pasado, la colocación de créditos alcanzó los $442 billones y registró un crecimiento real de 12,2% frente a 2024, de acuerdo con el reporte de Investigaciones Económicas de Bancolombia, lo que muestra que la financiación sigue teniendo un papel importante en la vida de los colombianos. Sin embargo, para que las personas puedan tomar decisiones financieras responsables respecto a cuáles créditos tomar, deben tener claras todas las condiciones pactadas dentro de ellos a través de la siguiente documentación legal. Puede leer: ¿Créditos de vivienda al 2%? Los retos de la ambiciosa propuesta de Abelardo De la Espriella

¿Qué documentos debe revisar antes de firmar un crédito?

El primer documento primordial que deben conocer es el contrato de crédito. Se trata de la base legal, un instrumento que formaliza las condiciones, derechos y obligaciones de ambas partes y que detalla de manera explícita el monto aprobado, el plazo, la tasa aplicada y las firmas correspondientes del deudor y la entidad.

Contrato de crédito: el documento que define sus derechos y obligaciones

El segundo documento es el plan de pagos o tabla de amortización. Este ayuda a que las personas puedan organizar su presupuesto mensual para incluir la cuota dentro de sus gastos cotidianos. De acuerdo con los estándares de transparencia, este plan debe incluir con precisión la tasa de interés, el plazo total del financiamiento, el valor exacto de la cuota, la fecha límite de pago y todos los costos asociados, permitiendo entender qué parte corresponde a capital e intereses. Vea aquí: Crédito en Colombia crece 15,4%, impulsado por empresas y tarjetas

Plan de pagos o tabla de amortización: cómo conocer el costo real del crédito

El tercer documento es el resumen de condiciones. Este instrumento contiene de forma sintetizada los detalles más relevantes del acuerdo crediticio para que puedan ser consultados por el cliente de forma ágil, funcionando como una guía rápida de los compromisos adquiridos sin necesidad de remitirse a la totalidad del contrato en la gestión diaria.

Resumen de condiciones: la guía para entender los compromisos del crédito

El cuarto documento aplica específicamente si las personas acceden a créditos para la adquisición de productos o bienes: la factura del producto y los términos de garantía. Más noticias: El 61% de los créditos en Antioquia los piden mujeres: la radiografía del dinero prestado en la región

Factura y garantía: documentos clave en las compras financiadas