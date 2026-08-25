Gobierno De la Espriella atiende la emergencia con el costo de financiación en máximos de 17 años

El nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella recibió el 7 de agosto un escenario fiscal marcado por un elevado costo de financiación de la deuda pública, que alcanzó en junio su nivel más alto en 17 años. En su primer día hábil tuvo que atender la emergencia del terremoto que causó un daño que podría estar por encima de los 30 billones de pesos. Lo cierto es que su atención no será fácil por los problemas de caja que enfrenta la Nación. De acuerdo con Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, el cupón promedio de la deuda pública llegó a 8,74%, una tasa que refleja el costo que asume el Gobierno por financiarse en el mercado. El comportamiento se presenta en medio de las fragilidades fiscales que enfrenta Colombia y después de varias operaciones de manejo de deuda implementadas durante la administración saliente. Hay que tener en cuenta que el nuevo Gobierno ya realizó su primera subasta de TES. Y aunque el Ministerio de Hacienda reveló que recibió alta demanda, Colombia aún paga tasas cercanas al 12% anual.

¿Por qué aumentó el costo de financiar la deuda pública?

El cupón promedio de la deuda pública comenzó a mostrar una tendencia ascendente desde junio de 2025. Según el análisis, el cambio coincidió con la suspensión de la Regla Fiscal y con una aceleración significativa de la emisión de deuda local para atender las necesidades de liquidez del Gobierno.

La oferta de títulos de Tesorería (TES) durante 2025 alcanzó niveles máximos, aumentando la presión sobre el mercado local de deuda. A este escenario se sumó el deterioro de la prima de riesgo de Colombia, factores que explicaron buena parte del incremento en el costo de financiación pública. Sin embargo, el análisis señala que no fueron los únicos elementos. Las operaciones de manejo de deuda y el deterioro de las expectativas de inflación, asociado entre otros factores al aumento del salario mínimo, también contribuyeron al incremento del cupón.

¿Cómo influyeron los canjes de deuda externa por deuda interna?

Una parte importante de las operaciones de manejo de deuda realizadas desde 2025 consistió en intercambiar deuda externa por deuda interna. De acuerdo con Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, estos movimientos generaron una presión adicional sobre el cupón total de la deuda pública, debido a que el costo de financiación en el mercado interno es superior al internacional cuando no se considera la cobertura. Consulte: Cuotas de vivienda bajarían más del 30% para los damnificados del terremoto en Colombia Esto significa que, aunque las operaciones de manejo de deuda pueden contribuir a modificar la estructura y las condiciones de las obligaciones del país, también pueden elevar el costo promedio de financiación cuando se sustituye deuda externa por obligaciones internas más costosas.

¿Qué recibe el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella?

Como consecuencia de esta combinación de factores, la nueva administración recibe un costo de financiación pública en niveles que no se observaban desde 2009. El escenario plantea un desafío adicional para el ajuste fiscal. Según el análisis del Banco de Bogotá, la estrategia no debería limitarse a aumentar los ingresos o reducir el gasto público. Entérese: ¿Maniobra de dilación? Aplazaron audiencia contra Miguel Quintero por escándalo del Área Metropolitana También sería necesario adoptar medidas dirigidas específicamente a disminuir el costo con el que el Gobierno obtiene financiación. La importancia de este punto radica en que un menor costo de la deuda puede reducir la presión sobre las finanzas públicas y facilitar el proceso de consolidación fiscal.

Se debe reactivar el acceso

El análisis plantea que el Gobierno debería reactivar el acceso a fuentes de financiación externa, teniendo en cuenta que el cupón de la deuda externa puede ser menor. Entre las alternativas mencionadas están los créditos con organismos multilaterales, los préstamos directos con bancos comerciales y la emisión de bonos externos. El objetivo sería aprovechar estas fuentes para reducir el cupón total que paga actualmente la deuda pública colombiana. La recomendación se da en un contexto en el que la deuda interna tiene un mayor costo de financiación frente a la externa, cuando esta última se analiza sin considerar mecanismos de cobertura.

La deuda

A este panorama se suma el nivel de endeudamiento del Gobierno Central. El analista económico Diego Montañez señaló que el bajo crecimiento de la economía y el reto fiscal hacen parte de las dificultades que enfrenta el país. Según el dato citado por Montañez, a marzo de 2026 la deuda bruta del Gobierno Central de Colombia equivalía al 61,2% del PIB.

Ese nivel ubicaba al país como el cuarto con mayor deuda entre un grupo de 16 países analizados y estaba 10,4 puntos porcentuales por encima del promedio regional, situado en 50,8% del PIB. El dato refleja una presión adicional sobre las cuentas públicas en momentos en que el nuevo Gobierno deberá definir cómo abordar el ajuste fiscal y, al mismo tiempo, contener el costo de la financiación. Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá advierte que Colombia necesita un ajuste fiscal integral acompañado de políticas macroprudenciales. La combinación de consolidación fiscal, una estrategia de financiación que permita reducir el costo de la deuda y medidas que ayuden a contener las expectativas de inflación y la prima de riesgo sería clave para aliviar las presiones sobre las tasas. De no avanzar en estas medidas, las tasas de interés internas podrían continuar presionadas al alza. El efecto podría trasladarse a las decisiones de consumo e inversión de hogares y empresas, dificultando la recuperación del crecimiento económico. Así, el reto del nuevo Gobierno no estará únicamente en equilibrar los ingresos y gastos públicos. También deberá enfrentar el costo al que Colombia se está financiando y buscar alternativas para reducirlo en un contexto de elevado endeudamiento, bajo crecimiento y presión fiscal. Le puede gustar: Fondo Colombia en Paz consigue US$135 millones para beneficiar a 40.000 familias rurales Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: