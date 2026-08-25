Gobierno De la Espriella atiende la emergencia con el costo de financiación en máximos de 17 años

El nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella recibió el 7 de agosto un escenario fiscal marcado por un elevado costo de financiación de la deuda pública, que alcanzó en junio su nivel más alto en 17 años. En su primer día hábil tuvo que atender la emergencia del terremoto que causó un daño que podría estar por encima de los 30 billones de pesos.
Lo cierto es que su atención no será fácil por los problemas de caja que enfrenta la Nación.
De acuerdo con Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, el cupón promedio de la deuda pública llegó a 8,74%, una tasa que refleja el costo que asume el Gobierno por financiarse en el mercado.
El comportamiento se presenta en medio de las fragilidades fiscales que enfrenta Colombia y después de varias operaciones de manejo de deuda implementadas durante la administración saliente.
Hay que tener en cuenta que el nuevo Gobierno ya realizó su primera subasta de TES. Y aunque el Ministerio de Hacienda reveló que recibió alta demanda, Colombia aún paga tasas cercanas al 12% anual.