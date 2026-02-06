Nuevo revés para el Gobierno Petro: Corte suspende decreto que creaba impuestos al sector eléctrico

La Corte Constitucional suspendió el decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco de la emergencia económica, mediante el cual se creaban nuevos cobros a las empresas generadoras de energía eléctrica.
El alto tribunal indicó que, tras la suspensión de la emergencia económica, el decreto “no producirá efectos”, lo que significa que sus disposiciones no podrán ser ejecutadas ni aplicadas por las autoridades mientras avanza el control constitucional.
La Corte aclaró que se trata de una decisión temporal, que no constituye aún un pronunciamiento definitivo sobre la validez de la norma, y que estará vigente hasta que la Sala Plena adopte una decisión de fondo sobre la constitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, que declaró la emergencia económica.
La decisión no fue unánime. Los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade presentaron salvamento de voto, al apartarse de la determinación mayoritaria adoptada por la Sala.
