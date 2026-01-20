Contratos de energía a 15 años: el nuevo plan del Gobierno para evitar apagones en Colombia

El Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución que convoca y define el primer mecanismo de contratación de energía eléctrica a largo plazo en Colombia. La medida busca asegurar el abastecimiento energético, diversificar la matriz eléctrica y avanzar de manera decidida en la transición energética del país. El nuevo esquema permitirá la suscripción de contratos de energía con una duración de hasta 15 años, una señal de largo plazo que el Gobierno considera clave para reducir riesgos, atraer inversión y fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico. Puede leer: Comercializadores de energía rechazan cobro adicional de $8 por kilovatio/hora en la tarifa de energía

Energías limpias, almacenamiento y confiabilidad del sistema

El mecanismo incorpora de forma integral proyectos con fuentes de energías limpias, sistemas de almacenamiento con baterías y diferentes productos horarios. Con ello, se apunta a reforzar la confiabilidad y sostenibilidad del Sistema Interconectado Nacional, especialmente frente a escenarios de variabilidad climática y crecimiento de la demanda. “El país necesita reglas claras y señales de largo plazo para garantizar energía limpia, confiable y a precios eficientes. Con este mecanismo estamos corrigiendo rezagos, cerrando brechas y dando un paso estructural para blindar el sistema eléctrico frente a los riesgos climáticos y de demanda futura”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Una herramienta para cumplir metas de energías limpias

La resolución también responde a análisis técnicos del sector que muestran que una parte significativa de los comercializadores aún no cumple con la obligación legal de adquirir entre el 8% y el 10% de su energía a partir de fuentes limpias, meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. En ese contexto, según el Ministerio, el nuevo esquema de contratación se convierte en una herramienta clave para facilitar el cumplimiento de esa obligación, al ofrecer contratos de largo plazo que den viabilidad financiera a nuevos proyectos de generación limpia. Le interesa: El reto de la movilidad eléctrica: ¿qué hacer con baterías usadas?

Precios estables y menor volatilidad para los usuarios

El mecanismo operará a través de una subasta que busca promover contrataciones con precios justos, eficientes y estables, con el objetivo de reducir la volatilidad del mercado y proteger a los usuarios finales. Para lograrlo, se implementará un algoritmo de adjudicación diseñado para encontrar un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, contribuyendo, según la cartera, a una formación de precios más predecible en el mercado eléctrico. “Esta es una decisión de política pública para fortalecer la matriz energética, atraer inversión responsable y garantizar que la transición sea ordenada, justa y con beneficios reales para los usuarios”, señaló el ministro Palma. Vea aquí: MinMinas busca alza de tarifas de energía para garantizar servicio ante deuda de Air-e

¿Quiénes operarán el proceso de contratación?

El proceso será liderado por el Ministerio de Minas y Energía, con la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) como operador logístico, y contará con el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). La BMC fue seleccionada mediante contratación pública y cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en la realización de subastas en distintos sectores de la economía nacional, lo que, según el Gobierno, fortalece la transparencia y eficiencia del mecanismo. Más noticias: Colombia dominaría el 12% del mercado global de hidrógeno a 2050

Consulta pública y próximos pasos