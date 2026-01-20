Contratos de energía a 15 años: el nuevo plan del Gobierno para evitar apagones en Colombia

El Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución que convoca y define el primer mecanismo de contratación de energía eléctrica a largo plazo en Colombia.
La medida busca asegurar el abastecimiento energético, diversificar la matriz eléctrica y avanzar de manera decidida en la transición energética del país.
El nuevo esquema permitirá la suscripción de contratos de energía con una duración de hasta 15 años, una señal de largo plazo que el Gobierno considera clave para reducir riesgos, atraer inversión y fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico.
