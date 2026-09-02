Roberto Carlos y Ronaldo Nazário compran un modesto club brasileño para potenciar jugadores a futuro

El Inter de Limeira, un pequeño club del interior de Sao Paulo, anunció este lunes la venta del 80% de sus acciones a un grupo de inversionistas que incluye a los excampeones mundiales Roberto Carlos y Ronaldo.
Fundado en 1913, el Internacional de Limeira disputa la tercera división del fútbol brasileño y ocupa la quinta casilla del torneo.
La venta “marca el inicio de una nueva etapa en la historia” de este equipo de una ciudad de unos 340.000 habitantes, celebró el club en un comunicado, sin informar el precio de la transacción.