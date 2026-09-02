UNP deberá pedir disculpas públicas a la familia de Miguel Uribe, ¿por qué?

La Unidad Nacional de Protección (UNP) deberá ofrecer disculpas públicas a la familia de Miguel Uribe Turbay, luego de que la Corte Constitucional concluyera que el entonces director de la entidad, Augusto Rodríguez, se pasó de los límites que tenía como funcionario al hablar públicamente sobre el esquema de seguridad del exsenador y sobre asuntos relacionados con su familia.
La decisión fue tomada al estudiar una tutela presentada por María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay. El exsenador fue asesinado durante un evento político en el barrio Modelia de Bogotá. Los hechos ocurrieron en junio de 2025.