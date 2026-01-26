Consejo Gremial pide tumbar la emergencia económica y asegura que Irene Vélez no podía firmar el decreto

El Consejo Gremial Nacional elevó ante la Corte Constitucional uno de los cuestionamientos más delicados contra la declaratoria de emergencia económica expedida por el Gobierno a finales de 2025. En un escrito remitido al alto tribunal, el gremio pidió tumbar en su totalidad el Decreto Legislativo 1390 de 2025, al advertir que no cumple los requisitos formales exigidos por la Constitución, entre ellos, la firma válida de todos los ministros competentes.
Le puede interesar: Emergencia Económica: ¿se extenderá 90 días más o la Corte Constitucional la tumbará?
Según el documento, una de las suscripciones clave del decreto, la de Irene Vélez Torres, como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, carecería de sustento legal, pues para la fecha de expedición del acto la funcionaria no estaba válidamente investida en el cargo, ni en propiedad ni mediante un encargo vigente.