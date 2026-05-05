Gobierno busca revivir el traslado de $25 billones a Colpensiones

El Gobierno Nacional radicó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado con el objetivo de revertir la suspensión provisional que frenó el traslado de $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones. La acción fue presentada por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El recurso busca tumbar la medida cautelar decretada el 28 de abril, que suspendió parcialmente el Decreto 415 de 2026, pieza clave en la implementación de la reforma pensional. El Ejecutivo sostiene que la decisión judicial debe reconsiderarse dentro del proceso de nulidad simple en curso y defiende la legalidad del decreto.

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El foco de la controversia es el Capítulo 5 del decreto, que ordena a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) trasladar de forma inmediata a Colpensiones los ahorros de afiliados que ya cambiaron de régimen, pero aún no cumplen con los requisitos de edad y semanas para pensionarse.

Tras la presentación de 13 demandas —incluida una acción de tutela y una demanda respaldada por Asofondos junto con Skandia, Porvenir, Protección y Colfondos— el Consejo de Estado decidió suspender esta sección de manera provisional.

Los demandantes argumentan que estos recursos deben permanecer en las AFP generando rendimientos hasta que se consolide el derecho pensional. Además, advierten que el traslado podría convertirse en un movimiento patrimonial masivo e irreversible bajo un marco jurídico cuestionado.