Segunda calzada del Túnel de Oriente alcanza un avance del 16%: ¿cuándo la entregan?

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, realizó un recorrido este martes por las obras de la segunda etapa del Túnel de Oriente. Este proyecto busca consolidar una doble calzada en la conexión vial entre Medellín y el Valle de San Nicolás.
A la fecha, la megaobra registra un avance general del 16%, cifra que contempla tanto la ejecución de infraestructura civil como las gestiones administrativas.
El mandatario destacó que el cronograma se cumple a la fecha, señalando que el crecimiento vigoroso del flujo vehicular ha sido el motor que permite ejecutar esta ampliación, denominada Túnel de Oriente 2. El proyecto se desarrolla bajo un modelo de concesión departamental con financiación 100% privada, sumando una inversión cercana a los $1,26 billones.