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El fútbol aficionado de Antioquia se levanta de las cenizas

hace 10 minutos
El Colombiano

En este episodio de Línea de Gol dialogamos con el presidente y el director ejecutivo de la Liga Antioqueña de fútbol, quienes nos hablan sobre lo que están haciendo para fortalecer a la entidad y otros temas relacionados con el fútbol aficionado y profesional....

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