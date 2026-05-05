¡Arsenal vuelve a la final de Champions 20 años después!: los gunners vencieron 1-0 al Atlético de Madrid

Este martes 5 de mayo, el Arsenal recibió al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium de Londres por el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League. La ida terminó 1-1 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el pasado 29 de abril.

La semifinal se empezó a palpitar desde la rueda de prensa previa al compromiso. Diego Simeone dejó entrever que su ataque pasa por la figura de Julián Álvarez: “está muy bien, ojalá nos pueda llevar a la final”, apuntó “El Cholo”.

Mikel Arteta, estratega del Arsenal, invitó a su fanaticada a creer: “es un sueño para nosotros tener la posibilidad delante de nuestra gente, es algo muy especial”. Por su parte, el delantero gunner, Viktor Gyökeres, mencionó la importancia de la pelota parada en el resultado y pidió acompañamiento para que fuera una gran noche.

Dos ideas distintas en el primer tiempo

A diferencia del compromiso de ida, el Arsenal de Arteta, buscó más la posesión de la pelota. El DT vasco, sorprendió a todos con cuatro cambios en el once inicial: Calafiori, Lewis Skelly, Eze y Trossard. Jugadores que le brindan más agilidad en el manejo de la pelota. Mientras que Atlético de Madrid, defendió con sus 11 jugadores detrás de la línea de la pelota y buscó el juego directo.

Atlético tuvo la primera oportunidad de gol del compromiso al minuto 7, cuando Giuliano Simeone le ganó la espalda a Ricardo Calafiori y centró para Julián Álvarez, quien no pudo definir de buena manera. A los 11’, volvió a explotar la banda de Calafiori con Giuliano, quien volvió a centrar, David Raya cortó el centro y no pudieron capitalizar el rebote.

En dos pelotas paradas consecutivas (17’ y 24´), Arsenal se metió en el partido, aunque ni Saka en la primera, ni Lewis Skelly en la segunda pudieron concretar, ya indicaban que la cancha se empezaba a inclinar a la portería de Jan Oblack. Al 34’, un remate de Declan Rice fue desviado por el defensor eslovaco del Atleti, David Hancko.

Al minuto 44, William Saliba filtró un balón para Viktor Gyökeres, quien irrumpió a la espalda de Hancko y, ante una mala salida de Oblack, centró para Leandro Trossard, quien enganchó y pateó al palo más lejano del guardameta esloveno, quien atajó en primera instancia, pero no pudo hacer nada ante el remate de Bukayo Saka. El inglés marcó el 1-0 y así se terminó el compromiso en su primera mitad.