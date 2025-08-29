Finalizó el Congreso Nacional de Minería en Cartagena, ¿qué se acordó?

En Cartagena culminó el Congreso Nacional de Minería 2025, organizado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM), que cerró con acuerdos clave para fortalecer la gestión local y ambiental del sector, así como avances inéditos en la promoción de la equidad y la prevención de la violencia de género en la industria extractiva.

Uno de los hitos fue la firma de un convenio entre la Federación Colombiana de Municipios y la ACM, con la participación de alcaldes y delegados de municipios mineros.

El acuerdo busca fortalecer la gestión territorial de la actividad minera, garantizar mecanismos de coordinación entre comunidades, empresas y autoridades, y asegurar que la minería genere beneficios sostenibles para el desarrollo regional.

Le puede gustar: Medellín es la ciudad con menor desempleo de Colombia a julio del 2025, ¿cuánto bajó la tasa?

Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, destacó el alcance de los compromisos logrados: “La firma de estos acuerdos con ASOCARS y la Federación Colombiana de Municipios refleja nuestro compromiso de trabajar de la mano con los territorios y las autoridades ambientales para hacer una minería responsable y ética. Compartiendo conocimiento, fortaleciendo la gestión local y ambiental, y generando confianza en la institucionalidad, demostramos que la minería responsable puede transformar preocupaciones en desarrollo real y ser un actor clave en la construcción de un país más próspero y sostenible.”