MinHacienda confirmó rebaja de $500 en precio de galón de gasolina desde 1° de marzo

Tal como se anunció, el Ministerio de Hacienda confirmó que el precio del galón de gasolina disminuirá $500 a partir del 1° de marzo.

Con esta, irían dos rebajas que el Gobierno aplica en este combustible: la primera, que también fue de $500, se efectuó a mediados de febrero. Con el ajuste, el precio promedio del galón en las 13 principales ciudades quedará en $15.057. Las ciudades que tendrán la gasolina más cara serán Villavicencio, Cali y Bogotá, en las cuales el galón costará $15.591, $15.502 y $15.491, cada una. Por el contrario, Pasto, Cúcuta y Cartagena se mantendrán como las ciudades con el galón de corriente más barato, con $13.247, $13.400 y $15.083, respectivamente.

Cabe recordar que la decisión corresponde con las declaraciones que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dio durante la última junta del Banco de la República, en las cuales afirmó que el ajuste visto en febrero no sería el único en 2026.

Lo que opinan los expertos

No obstante, pese a que el Ejecutivo bajará el galón en $1.000 en lo corrido del año, el debate sobre la brecha que tiene el precio nacional e internacional de gasolina sigue vivo, en especial por el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles por cuenta del diésel.

Al respecto, Julio César Vera, presidente de XUA Energy, explicó que, si se compara estrictamente el precio de la gasolina colombiana con la referencia internacional, todavía existe una brecha de $3.006, incluso después del ajuste realizado el 1 de febrero y del repunte asociado a las tensiones en Medio Oriente. “El precio podría bajar en ese monto y sería la política correcta: un precio de la gasolina ajustado a su costo de oportunidad, sin sobrecargos ni tener que subsidiar otros productos”, agregó. Por su parte, Corficolombiana indicó que el espacio de recorte es de aproximadamente $2.400 si viene acompañado de un incremento en el precio del diésel y a $800 si este último no se revisa. A su turno, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, recordó que el país comenzó el año 2026 con un precio de la gasolina de $16.491 por galón, $3.627 por encima del precio internacional ($12.864 por galón). Con la baja del precio decretada por el gobierno de $500 en febrero y marzo, dicho margen se sitúa en $2.627.