Medellín celebra Conexión Summit con más de 3.000 reuniones entre emprendedores y corporativos

Este martes, 19 de agosto, arrancó la segunda versión de Conexión Summit en Plaza Mayor. Se trata de un evento que busca facilitar la conversación y negociación entre inversores y emprendedores. El espacio celebrará alrededor de 3.500 reuniones de 15 minutos cada una.
El espacio es un evento de ciudad que este año le apostó a una estrategia de conexión a la inversa. En pocas palabras, la idea del evento es que los emprendedores asistentes busquen a alrededor de 60 corporativos que están ubicados en stands. Es algo innovador, pues lo normal en esta clase de eventos es que los inversores busquen a los emprendedores.
Ana María Osorio, CEO de Conexión, explicó que la importancia del evento está en el hecho de que potencializa la conversación entre estos dos actores, las industrias culturales, la academia y las entidades públicas.
Agregó que la expectativa radica en que los dos días de evento cuenten con unos 8.000 asistentes, de los cuales el 80% sean nacionales. Al evento asistirán más de 400 emprendedores.
“Este año queremos que la conexión se vea con conexiones abiertas y no necesariamente con negocios cerrados. Vamos a tener más de 3.000 reuniones. Se trata de brindar ese primer espacio donde las startups van a poder conectar y, en el largo plazo, tener una segunda o tercera reunión”, indicó Osorio.