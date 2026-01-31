El boom de los conciertos llevó a invertir $3 billones en los estadios colombianos, que recaudaron 100 millones de dólares en 2025

Colombia está viviendo, sin exagerar, un auge sostenido de la industria del espectáculo y actividades artísticas. Después del golpe que dejó la pandemia, el sector no solo se recuperó, sino que aceleró, cantó, bailó, vibró y disfrutó.
Entre 2014 y 2024, el rubro de actividades artísticas, de entretenimiento y recreación creció más de 133%, y el cierre del 2025 promete consolidar esa tendencia que ronda el 10%, según el Dane.
Hoy, los conciertos, festivales y eventos masivos ya no son vistos como gastos superfluos o simples actividades culturales. Ahora, son considerados espacios de creación de riqueza.
Artistas colombianos como Shakira, Maluma, Silvestre Dangond, Karol G o J Balvin no solo llenan estadios, sino que activan cadenas completas de valor que incluyen transporte, hotelería, comercio, gastronomía y empleo temporal.
El ejemplo más visible fue la gira de Shakira a comienzos del año pasado. Nueve funciones en el país reunieron a más de 370.000 personas y dejaron un impacto económico superior a los US$100 millones. La derrama fue mucho más allá de la taquilla, cada ciudad, como Medellín, recibió un espectáculo que movió la economía local.