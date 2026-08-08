Cada vez más colombianos renuncian a comprar casa: desistimientos aumentaron 168% en cuatro años

Lo que antes era una escena soñada: reunir ahorros, firmar los primeros papeles y visualizar el día de recibir las llaves del hogar propio, se está convirtiendo en un trago amargo para muchas familias en Colombia. Hoy, el camino hacia una vivienda se ha transformado en una carrera de obstáculos donde cada vez más compradores tiran la toalla antes de alcanzar la meta. De acuerdo con cifras de Coordenada Urbana de Camacol, los desistimientos en la compra de Vivienda de Interés Social (VIS) aumentaron cerca de 168% en los últimos cuatro años. El número de hogares que canceló voluntariamente su proceso de compra pasó de 12.405 en el acumulado de 12 meses con corte a agosto de 2022 a 33.187 en junio de 2026. Puede leer: Medellín acelera inversiones inmobiliarias con proyectos por más de $1,6 billones Para dimensionar el impacto, basta con mirar la historia reciente: se trata del mayor incremento registrado en la última década. Entre 2014 y 2018 los desistimientos crecieron un 40%, y entre 2018 y 2022 aumentaron un 48%. Aunque ya eran cifras elevadas, quedan muy por debajo del salto registrado en los últimos cuatro años.

Pero el aumento de las renuncias no es el único síntoma del deterioro del mercado de interés social. Según Camacol, durante el primer semestre de 2026 las iniciaciones de proyectos VIS disminuyeron 25,5%, los lanzamientos retrocedieron 17,16% y las ventas bajaron 6,63%.

¿Qué está provocando los desistimientos de vivienda VIS?

Para el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, el principal detonante del aumento de los desistimientos fue la eliminación del programa Mi Casa Ya, sumado al incremento de las tasas de interés y a la incertidumbre regulatoria de los últimos años. El dirigente gremial explicó que muchos hogares separaron su vivienda en 2022, 2023 e incluso a comienzos de 2024 bajo el supuesto de que recibirían un subsidio estatal para completar el cierre financiero. Sin embargo, con la desaparición del programa, miles de compradores perdieron una parte fundamental de los recursos con los que esperaban adquirir su vivienda. Entérese: Alianza Fiduciaria pagará una millonada por proyecto de 600 apartamentos abandonado en Itagüí “A esto se sumó el aumento de las tasas de interés para vivienda y la incertidumbre que rodeó a muchas familias en estos cuatro años, en los que no hubo reglas de juego claras”, señaló Herrera.

Según Camacol, durante el primer semestre de 2026 las iniciaciones de proyectos VIS disminuyeron 25,5%, los lanzamientos retrocedieron 17,16% y las ventas bajaron 6,63%. Foto: Juan Antonio Sánchez

¿Por qué cada vez más familias no pueden comprar vivienda?

El analista económico Germán Machado coincide en que la eliminación de Mi Casa Ya fue uno de los factores determinantes, pero sostiene que el fenómeno va más allá y refleja un problema estructural de acceso a la vivienda. Según explicó, el fuerte aumento del salario mínimo en los últimos años también encareció las viviendas VIS, cuyos precios están indexados a ese indicador. Como resultado, dijo, el valor de los inmuebles aumentó en pesos, desbordando la capacidad de pago de muchos hogares. A ello se sumó la desaparición del subsidio, que dejó a numerosas familias sin los recursos necesarios para completar la cuota inicial o cumplir las condiciones exigidas por las entidades financieras. Le interesa: Viviendas turísticas registradas en Colombia crecieron 635% en cuatro años; Antioquia lidera con el 20,6% de la oferta

“Los desistimientos reflejan un cambio estructural profundo en el acceso a la vivienda formal en el país, acelerado por una crisis macroeconómica coyuntural. En las condiciones actuales, la clase media-baja está quedando excluida financieramente de tener vivienda”, afirmó.

Menos hogares tendrán capacidad para comprar vivienda en 2026

Si las condiciones actuales se mantienen, el acceso a la vivienda podría seguir deteriorándose. Corficolombiana prevé que este 2026 disminuirá la proporción de hogares con ingresos suficientes para comprar una vivienda nueva, en un contexto de mayores precios y costos de construcción al alza. Según los analistas de la entidad, la proporción de familias con ingresos suficientes para adquirir una vivienda de Interés Prioritario (VIP) pasaría de 34,5% en 2025 a 30,1% en 2026. En el caso de la vivienda VIS el indicador caería de 16,1% a 13,1%. Vea aquí: ¡Atención, arrendatarios! Estos contratos de vivienda tendrán aumento en el arriendo desde agosto En la práctica, esto significa que cerca de 787.000 hogares dejarían de tener capacidad para comprar una vivienda VIP y otros 538.000 quedarían excluidos del mercado de vivienda VIS, lo que reduciría aún más el universo de potenciales compradores. Corficolombiana también advierte que uno de los factores detrás de este deterioro es el incremento del salario mínimo. Si bien mejora los ingresos de los trabajadores, eleva el costo de construir vivienda. Actualmente, la mano de obra representa 20,4% del costo total de una edificación, mientras que los materiales aportan 50,7% y los servicios generales 21,9%. Como consecuencia, la entidad proyecta que el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) aumentará 6,4% en 2026. En un escenario de mayor transmisión de esos costos hacia los materiales, el incremento podría llegar a 9,2%, presionando la rentabilidad de los proyectos y desincentivando el lanzamiento de nuevas viviendas.

Qué debe hacer el nuevo gobierno para reactivar la vivienda

De cara al inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, Camacol recibió con optimismo el anuncio de impulsar un programa para construir un millón de viviendas y reactivar Mi Casa Ya, ahora bajo el nombre de Casa Milagro. Para el gremio, la prioridad será restablecer el acceso de los hogares de menores ingresos a la vivienda de interés social. Más noticias: Colombia, entre los países con menos propietarios de vivienda en la Ocde: solo 36% tiene casa propia Entre las propuestas entregadas a la nueva administración figuran eliminar trámites que, a su juicio, no aportaron a una mejor asignación de los subsidios; focalizar los recursos en hogares con ingresos de hasta 1,5 salarios mínimos; fortalecer el subsidio a la cuota inicial por encima de los apoyos a la tasa de interés y reactivar instrumentos de ahorro como las cuentas AFC (Ahorro para el Fomento a la Construcción). El presidente de Camacol explicó que estas medidas también buscan ajustarse al complejo panorama fiscal que heredará el próximo gobierno. Según sus cálculos, el nuevo esquema de subsidios costaría cerca de 40% menos que el modelo anterior, lo que facilitaría su sostenibilidad financiera. Más allá de los subsidios, Herrera consideró indispensable recuperar la confianza de los compradores y de los inversionistas. Para ello, planteó una hoja de ruta que incluye fortalecer la estabilidad institucional, garantizar la seguridad jurídica de los contratos y construir acuerdos nacionales que devuelvan certidumbre al mercado de vivienda.

Las propuestas para rediseñar la política de vivienda VIS

Desde otra perspectiva, Machado señaló que la recuperación exige un rediseño de la política de vivienda, aunque consideró que las soluciones deben concentrarse en aliviar las barreras financieras que hoy enfrentan los hogares. Lea también: ¿Cuánto cuesta independizarse en Colombia? Esto debe ahorrar antes de mudarse Entre sus propuestas están garantizar un blindaje presupuestal para Mi Casa Ya, con al menos 100.000 subsidios anuales; reactivar los subsidios a la tasa de interés para las familias con ingresos entre uno y cuatro salarios mínimos; y modificar el mecanismo mediante el cual la vivienda VIS se indexa al salario mínimo. A su juicio, este último cambio evitaría que los aumentos salariales se traduzcan automáticamente en viviendas más costosas y continúen expulsando compradores del mercado.

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