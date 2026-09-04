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Dígame cuánto gana y le diré cómo cambia su pensión con la nueva reforma pensional

El nuevo esquema modificará la distribución de las cotizaciones entre Colpensiones y las administradoras privadas, según el ingreso de los afiliados.

  • ¿Cómo quedaría su pensión con la nueva reforma pensional? FOTO: EL COLOMBIANO
    ¿Cómo quedaría su pensión con la nueva reforma pensional? FOTO: EL COLOMBIANO
Diario La República
hace 1 hora
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La entrada en vigencia de la reforma pensional, prevista para el 1 de abril de 2027, cambiará la forma en que los trabajadores cotizan para su pensión. El efecto dependerá de factores como el salario y de si la persona está cobijada o no por el régimen de transición.

Para quienes queden por fuera de este régimen, la cotización de hasta 2,3 salarios mínimos irá a Colpensiones y el excedente, a una administradora privada autorizada. Además, quienes tengan ingresos superiores a determinados niveles deberán realizar aportes adicionales al Fondo de Solidaridad Pensional.

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Un análisis económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura estima que, con valores de 2026, el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional podría aumentar desde $35.000 mensuales hasta cerca de $437.700, dependiendo del ingreso sobre el que se realicen las cotizaciones.

La reforma, que debía comenzar a aplicarse en julio de 2025, fue suspendida por la Corte Constitucional debido a un problema relacionado con su trámite en el Congreso.

¿A dónde irán las cotizaciones?

Hasta 2,3 salarios mínimos a Colpensiones, mientras que el excedente irá a una Accai. El mayor impacto recaería en quienes tengan ingresos altos y estén por fuera del régimen de transición. Para una base de cuatro salarios mínimos, el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional subiría de 1% a 1,5%, lo que representa cerca de $35.000 adicionales al mes. Mientras que para 25 salarios mínimos, pasaría de 2% a 3%, representa cerca de $437.700 adicionales mensuales.

¿Qué pasa con los aportes?

Por ahora, todos los trabajadores continúan bajo las reglas actuales. Hasta el 31 de marzo de 2027, los empleados dependientes seguirán aportando 4% de su ingreso base, mientras que el empleador asumirá otro 12%. En el caso de los independientes, la cotización continuará siendo de 16%.

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Por ejemplo, una persona que tiene un ingreso base de $3 millones tendría actualmente un descuento mensual de $120.000 si es empleada. Si cotiza como independiente, el aporte sería de $480.000. Las edades de pensión tampoco cambian: 57 años para mujeres y 62 años para los hombres.

Uno de los puntos que deben revisar los afiliados es su historial laboral. La reforma contempla un régimen de transición para mujeres que tengan por lo menos 750 semanas y hombres con 900 semanas cuando comiencen a regir las nuevas disposiciones. Cumplir con ese requisito no significa obtener automáticamente una pensión. La condición determina quiénes podrán conservar las reglas del régimen anterior.

“El dato decisivo ya no es la edad: cada persona debe saber cuántas semanas tiene y cuánto le falta para el corte”, explicó Sonia Liliana Tejedor, directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo empezará a aplicarse la reforma pensional en Colombia?
La reforma pensional está prevista para comenzar a aplicarse el 1 de abril de 2027, después de que su entrada en vigor fuera suspendida por la Corte Constitucional debido a un problema relacionado con su trámite en el Congreso.
¿Quiénes quedan cobijados por el régimen de transición de la reforma pensional?
Quedarán cobijadas las mujeres que tengan al menos 750 semanas cotizadas y los hombres que tengan 900 semanas cuando comiencen a regir las nuevas disposiciones. Este requisito permite conservar las reglas del régimen anterior, pero no garantiza por sí mismo el reconocimiento de una pensión.
¿Qué pasa con las personas que no cumplen los requisitos del régimen de transición?
Las personas que queden por fuera del régimen de transición estarán sujetas a las nuevas reglas de cotización de la reforma pensional. En esos casos, los aportes de hasta 2,3 salarios mínimos irán a Colpensiones y el excedente se dirigirá a una Accai.

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