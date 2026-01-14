Dólar en Colombia sigue bajando y tocó los $3.610 este miércoles, ¿cómo sacarle provecho?

El mercado cambiario colombiano atraviesa un momento de alta volatilidad que se convierte en una oportunidad para quien sepa aprovecharlo. Al cierre de la jornada de este miércoles, el dólar volvió a registrar una tendencia a la baja. La moneda cerró en un precio promedio de $3.655,01, lo que significó una caída de $8,23 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), alcanzando incluso un precio mínimo de $3.610. Podría interesarle: Precio del dólar se desplomó este martes y ya está por debajo de los $3.700 Detrás de este comportamiento no hay solo una causa, pero el factor determinante ha sido un hito sin precedentes en las finanzas públicas: la emisión de deuda externa más grande en la historia de Colombia. En una operación masiva en los mercados de Nueva York y Londres, el país colocó bonos globales por un total de US$4.950 millones; es decir, en un solo movimiento, captó casi la mitad de lo que gestionó en todo el año anterior.

Esto significa una mayor oferta de la divisa estadounidense en Colombia, que presiona a la baja la tasa de cambio, es decir que beneficia al peso colombiano.

¿Cómo aprovechar el dólar barato en Colombia?

Para el colombiano de a pie, el escenario del dólar por debajo de los $3.700 abre una ventana de oportunidad. Ómar David Casas, gerente de operaciones de MejorCDT, sugiere que comprar dólares en estos niveles es una estrategia inteligente de diversificación, siempre que se haga con un propósito claro y no por impulso. Según el experto, el dólar debe verse como un instrumento de protección frente a la volatilidad global. Si una persona tiene metas a mediano plazo, como realizar estudios en el exterior, planear un viaje internacional o importar insumos para un emprendimiento, este es el momento técnico ideal para anticiparse y adquirir las divisas, evitando pagar más cuando la tendencia se revierta. En la misma línea, Mauricio García, director financiero de Fincomercio, destaca que el dólar barato reduce sustancialmente los costos de importación y servicios internacionales. No obstante, advierte que no se trata de dolarizar todos los ahorros si la economía personal depende exclusivamente del peso, sino de aprovechar productos financieros que permitan blindar el capital. Entre las opciones más recomendadas están los fondos cotizados en bolsa conocidos como ETF o la apertura de cuentas de ahorro programado en moneda extranjera.

¿Cómo ahorrar en dólares desde Colombia?

Además, el sistema financiero colombiano ofrece múltiples alternativas para quienes deciden refugiarse en el dólar. Es el caso de Davivienda, que tras la creación de Davivienda Holding permite a los colombianos abrir una cuenta en dólares en Panamá de forma digital y sin trámites complejos desde su aplicación móvil. Entidades como Bancolombia y BBVA también ofrecen opciones para gestionar capital en el exterior, permitiendo a los ahorradores protegerse de la devaluación local. Por otro lado, el ecosistema de las billeteras digitales y plataformas de tecnología financiera ha ganado terreno con ofertas competitivas. Aplicaciones como Global66, Littio, DolarApp, Lulo X, Plenti, Wise o Utoppia están permitiendo a los usuarios no solo guardar sus recursos en dólares, sino obtener rentabilidades que, en promedio, rondan el 4,59% efectivo anual.

Estas plataformas superan en rentabilidad a muchas cuentas de ahorro tradicionales en pesos y facilitan transferencias internacionales con comisiones reducidas. Así, el actual contexto de dólar barato derivado de la histórica emisión de deuda soberana es el escenario perfecto para que los colombianos diversifiquen su patrimonio, siempre bajo una asesoría responsable y analizando los riesgos de cada plataforma.