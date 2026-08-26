Grupo de trabajadores y afiliados pide revisar contratos y selección de personal en Comfenalco Antioquia

La tensión en Comfenalco Antioquia todavía no termina. Tras conocerse que la Asamblea General quedó firme para el próximo 31 de agosto, y que la propia ministra de Trabajo, Natalia López, denunció ante la Fiscalía la presunta operación de un red política al interior de la caja de compensación.
Recientemente, un grupo de trabajadores, extrabajadores, empresarios y afiliados a Comfenalco compartió un comunicado en el cuál pidió investigar a fondo la actual situación de la caja.
De acuerdo con el representante de esos trabajadores, el grupo decidió pronunciarse por supuestos cuestionamientos internos relacionados con sus procesos de contratación, selección de personal, manejo de recursos y posibles influencias políticas en la administración.
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En el comunicado plantean la necesidad de fortalecer los controles y realizar revisiones sobre actuaciones comprendidas entre 2023 y 2026.
El documento aclara que sus autores “no buscan defender a personas particulares, sino a la institución, y reclaman que las decisiones de la Caja respondan a criterios técnicos, empresariales, éticos y sociales”.