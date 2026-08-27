Medellín ganó premio Hábitat Latam: Estas fueron las razones por las que la eligieron entre 20 urbes de América Latina

El Comité de Honor y Evaluación de Ciudades de América Latina y el Caribe otorgó a Medellín el Premio Hábitat LATAM 2026, entregado en Guadalajara (México), y que reconoció de la ciudad colombiana sus esfuerzos en desarrollo y transformación urbana, así como en la calidad y garantías de acceso a servicios públicos. Este galardón, una iniciativa de la Universidad de Guadalajara, reconoce a ciudades que han desarrollado proyectos urbanos innovadores, que impulsan la sostenibilidad y fortalecen la cultura ciudadana y promueven el desarrollo económico. Entérese: Medellín ganó premio internacional por CiudadaníaLAB, laboratorio de innovación para jóvenes y mujeres

¿Cómo fue evaluada Medellín y qué la puso por encima de Curitiba y São Paulo?

Para la actual edición, de este 2026, se realizó un proceso de evaluación apoyado por una herramienta de inteligencia de datos (World Bank Open Data API 2015-2024) e Indicadores de Ciudades Prósperas de ONU-Hábitat, que midió el desempeño de 20 ciudades de América Latina y el Caribe. Hábitat Latam expuso como argumento de la decisión que “de las 50 ciudades evaluadas a partir de la información del World Bank Open Data API 2015-2024 e Indicadores de Ciudades Prósperas de ONU-Hábitat, el resultado final fue que Medellín representa la ruta a seguir de la transformación regional en urbanismo social e innovación institucional para el Sur Global”.

La ciudad ocupó el primer lugar entre 20 metrópolis de América Latina y el Caribe con una calificación de 73,1 puntos, por encima de Curitiba y São Paulo. De Medellín, los evaluadores destacaron la red de 30 corredores verdes, a la que se atribuye una reducción de hasta 3 °C en la temperatura urbana, así como la gestión hídrica de EPM, que garantiza la cobertura de agua potable y operación de plantas de tratamiento reconocidas por sus estándares técnicos.

El ingeniero y arquitecto, Alejandro Restrepo, director de Proyectos Urbanos de la la Alcaldía, y uno de los líderes de los corredores verdes, indicó que estos corresponden a un proyecto de planificación urbana a través del cual se articulan las montañas del valle con el río, las quebradas y todas las conexiones que desde la naturaleza y las líneas del agua y de la topografía se tienen para estructurar la ciudad a partir de sus condiciones naturales originales. “De esa manera, desde las montañas hacia el Centro de la ciudad, las líneas de las quebradas, las vías, el cambio gradual de los pavimentos duros por elementos verdes, los parques del borde de las quebradas y cada una de las intervenciones que podríamos conectar a través de espacio público está planteada desde la condición de los Corredores Verdes”, explicó. Puede leer: Medellín ganó otro premio internacional gracias a “Parceros”, el programa que rescata jóvenes de la violencia Este plan fue ideado desde 2016, como respuesta a una de las mayores crisis ambientales de Medellín, por sus altos índices de contaminación, y fue presentado en ese entonces al Concejo con el objetivo de integrar la ciudad en términos urbanísticos, mejorar la calidad del aire, aumentar la biodiversidad e incrementar el espacio público. “La propuesta de los Corredores Verdes era devolverle a la ciudad todas estas condiciones naturales y de vegetación que fueran creciendo desde las montañas hacia el interior. Fuimos balanceando vías vehiculares y cambiándolas por espacios peatonales con árboles sembrados en la mitad de las calles por donde originalmente transitaban carros y motos para generar una mayor condición de espacio público”, agregó Restrepo. El proyecto comprendió las intervenciones en estaciones del Metroplús (sistema de transporte público a través de buses articulados) en la avenida Oriental, donde se reemplazaron superficies lisas y duras, por corredores verdes transitables como una senda para la espera del bus en un parque de 2.7 kilómetros con cinco ecoestaciones.

Otra de las apuestas valoradas por Hábitat Latam fue la de las intervenciones en la avenida La Playa, donde se redujeron de siete carriles vehiculares solamente a tres, y se habilitaron nuevas zonas mixtas con siembra de especies, jardines y un nuevo espacio público. “En la intervención entre los corredores verdes, los cerros y la periferia de la ciudad se pudieron sembrar más de 800.000 árboles y dejar sembrados más de un millón de metros cuadrados de superficies verdes para generar más espacio público. Hoy este proyecto continúa con los corredores azules, con los verdes, con los criterios de planificación de ciudad, con los sistemas de drenaje urbano”, agregó el director de Proyectos Urbanos.

Entre las organizaciones que hicieron parte del comité evaluador de Hábitat Latam, y que se decantaron por los atributos de Medellín, están el Instituto de las Ciudades (IN-Ciudades), el de Movilidad Urbana Sostenible (IIMUS), de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno (IIPPG), el City Science Media Lab del MIT, el Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables, Uniterra y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Otras políticas e iniciativas destacadas, fueron la solidez de EPM como empresa 100 % pública que transfiere hasta el 30 % de sus utilidades netas para financiar infraestructura social, junto con el rol de Ruta N y el Distrito de Innovación en el impulso de tecnologías GovTech, biotecnología y desarrollo de software. El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga resaltó la obtención de este logro como el resultado del compromiso y el trabajo en equipo entre el sector público y el privado. “Medellín ha demostrado una y otra vez que sí es posible superar los momentos más difíciles, reconstruirse y generar confianza. Nuestra sociedad civil y nuestros empresarios se han articulado por décadas con el sector público, y hemos logrado cosas que parecían impensables, como pasar de ser la ciudad más violenta del mundo en 1991 a una de las más innovadoras en la actualidad”, concluyó Gutiérrez. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Siga leyendo: Medellín recibe por cuarta vez el reconocimiento de Ciudad Árbol del Mundo, ¿qué significa? Bloque de preguntas y respuestas: