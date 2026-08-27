Medellín ganó premio Hábitat Latam: Estas fueron las razones por las que la eligieron entre 20 urbes de América Latina

El Comité de Honor y Evaluación de Ciudades de América Latina y el Caribe otorgó a Medellín el Premio Hábitat LATAM 2026, entregado en Guadalajara (México), y que reconoció de la ciudad colombiana sus esfuerzos en desarrollo y transformación urbana, así como en la calidad y garantías de acceso a servicios públicos.
Este galardón, una iniciativa de la Universidad de Guadalajara, reconoce a ciudades que han desarrollado proyectos urbanos innovadores, que impulsan la sostenibilidad y fortalecen la cultura ciudadana y promueven el desarrollo económico.
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