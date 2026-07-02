El e-commerce de snacks en Colombia supera los $80 billones: papas fritas y maní lideran el consumo digital

Las papas fritas, maníes, mezclas de frutos secos, galletas y chocolatinas, que antes se compraban en las tiendas y supermercados de barrio, cada vez más son adquiridos por medio de aplicaciones, plataformas de domicilios y comercios electrónicos. De hecho,, el comercio electrónico en Colombia ya supera los $80 billones, equivalente a cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB), y el negocio de los snacks es uno de los grandes beneficiados de esta expansión digital representando $15 billones al año, con un crecimiento del 5% anual. De acuerdo con análisis de la multinacional de alimentos Mondelēz International, se espera que cerca del 40% del crecimiento futuro de la categoría provenga de canales digitales, una tendencia impulsada por consumidores que priorizan la inmediatez, la conveniencia y las compras desde dispositivos móviles. Detrás de este crecimiento se encuentran productos tradicionales del consumo colombiano como papas fritas, tortillas, maníes, mezclas de frutos secos, galletas, ponqués, dulces y chocolatinas, que hoy día ocupan un lugar cada vez más relevante en las plataformas digitales y aplicaciones de entrega rápida. Le puede interesar: Organización Ardila Lülle adquiere empresa paisa que produce famosas papas premium

El antojo también se volvió digital

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Según el análisis de Mondelēz, el comercio electrónico colombiano se ha multiplicado por cinco entre 2020 y 2025, modificando profundamente la forma en que los consumidores adquieren productos de consumo inmediato. Los datos muestran que el comprador digital presenta comportamientos distintos frente al consumidor tradicional. Este perfil compra con mayor frecuencia, gasta en promedio un 25% más por visita y toma decisiones prácticamente en tiempo real. Aunque el 70% de los usuarios realiza búsquedas previas en internet y el 62% compara precios antes de comprar, el estudio encontró que el 57% termina optando por marcas que ya conoce y en las que confía, lo que evidencia que la fidelidad sigue siendo un factor determinante incluso en entornos digitales. Este comportamiento está liderado principalmente por las generaciones Millennial y Z, que ya representan cerca de la mitad del gasto regional en este segmento y que privilegian la rapidez, la disponibilidad y la facilidad de compra. “En el canal digital, el antojo funciona de manera diferente. El consumidor navega, se antoja y completa la compra en cuestión de minutos. El desafío para el sector, más allá de aparecer en una plataforma, se concentra en entender el momento exacto en que el usuario decide permitirse un momento de indulgencia”, explicó Daniella Lozada, Insights & Analytics WACAM Lead de Mondelēz. La compañía puso a prueba esta hipótesis en Colombia con la marca Trident, identificando los momentos en que los usuarios realizaban pedidos de comida a domicilio o compras de conveniencia. El resultado fue que ocho de cada diez pedidos de la marca terminaron concretándose mediante entregas exprés, generando crecimientos de ventas superiores al triple dígito. Lea más: Cada hogar de Medellín gastaría en promedio más de $429.000 por el Mundial 2026

Un negocio que mueve más de $15 billones

De acuerdo con Alquería, este comportamiento a un cambio profundo en los hábitos de consumo. Los alimentos que tradicionalmente se consumían durante el desayuno o exclusivamente en el hogar ahora aparecen en nuevos momentos del día, como las pausas laborales, los descansos universitarios o las medias mañanas escolares. “El crecimiento de los snacks responde a consumidores que priorizan conveniencia, porciones individuales y facilidad de consumo”, señaló la compañía. Este cambio ha impulsado especialmente el crecimiento de categorías como los snacks lácteos portátiles, las mezclas de cereales, los productos listos para consumir y los formatos individuales. Entre los factores que explican esta tendencia se encuentran la consolidación del consumo en movimiento, la ampliación de los momentos de consumo, la búsqueda de experiencias que combinen distintas texturas y sabores, así como la expansión de los canales de venta, desde supermercados hasta tiendas de proximidad y plataformas digitales. Para responder a esta demanda, empresas como Alquería han fortalecido portafolios de productos como AlqueMIX, Freskaleche, Quesos Del Vecchio, AvenaPro y Vitad, apoyándose además en una cadena de abastecimiento que procesa más de 328 millones de litros de materia prima al año.

El Mundial también impulsa el negocio

Los eventos deportivos masivos continúan siendo uno de los principales motores de crecimiento para la industria de snacks. Según Rappi, categorías como snacks, salsas y bebidas pueden registrar aumentos de ventas de hasta 58% durante eventos deportivos de gran audiencia como la Copa Mundial de Fútbol. Las proyecciones del comercio minorista también apuntan a incrementos significativos. Andrés Escobar, gerente de la cadena de descuento Ísimo, aseguró que durante el Mundial las ventas de snacks y bebidas pueden crecer más de 25% frente a un mes tradicional. “Estos 39 días de fútbol se parecen un poco a la temporada de Navidad”, afirmó el directivo, haciendo referencia al aumento en las reuniones familiares y encuentros entre amigos para seguir los partidos. El impacto económico detrás de este fenómeno no es menor. De acuerdo con estimaciones de Euromonitor, la cadena de valor asociada al consumo de snacks en Colombia mueve más de $8 billones al año. Conozca también: Economía colombiana apenas crecería 2,6% en 2026 y la inflación cerraría en 6%, revela MinHacienda Los antecedentes respaldan estas proyecciones. Datos de NielsenIQ muestran que durante la semana en que Colombia avanzó a cuartos de final del Mundial de Rusia 2018, el consumo de snacks aumentó 20% frente a una semana promedio del año. Ante este panorama, empresas como Colombina han desarrollado productos específicos para aprovechar estos momentos de consumo colectivo. La compañía lanzó recientemente un “pack futbolero” que integra papas fritas y salsas en una sola presentación. “Hoy el consumidor busca practicidad, especialmente en momentos donde el foco está en reunirse y disfrutar. Este pack responde precisamente a esa lógica de consumo”, explicó Mauricio Escobar, vicepresidente de mercadeo de Colombina.

El futuro del “snacking” será digital