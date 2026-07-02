El e-commerce de snacks en Colombia supera los $80 billones: papas fritas y maní lideran el consumo digital

Las papas fritas, maníes, mezclas de frutos secos, galletas y chocolatinas, que antes se compraban en las tiendas y supermercados de barrio, cada vez más son adquiridos por medio de aplicaciones, plataformas de domicilios y comercios electrónicos.
De hecho,, el comercio electrónico en Colombia ya supera los $80 billones, equivalente a cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB), y el negocio de los snacks es uno de los grandes beneficiados de esta expansión digital representando $15 billones al año, con un crecimiento del 5% anual. De acuerdo con análisis de la multinacional de alimentos Mondelēz International, se espera que cerca del 40% del crecimiento futuro de la categoría provenga de canales digitales, una tendencia impulsada por consumidores que priorizan la inmediatez, la conveniencia y las compras desde dispositivos móviles.
Detrás de este crecimiento se encuentran productos tradicionales del consumo colombiano como papas fritas, tortillas, maníes, mezclas de frutos secos, galletas, ponqués, dulces y chocolatinas, que hoy día ocupan un lugar cada vez más relevante en las plataformas digitales y aplicaciones de entrega rápida.
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