¡Fiebre amarillas en las calles! Furor por camisetas retro de Colombia aumenta comercio 100% durante el Mundial 2026

El ruido casi ensordecedor de los carros que se escucha apenas uno pasa por debajo del viaducto del Metro de Medellín, entre las estaciones Cisneros y San Antonio, compite con los pregones de los comerciantes. Son apenas las 10:00 a. m. y los vendedores informales que se ubican justo en ese pasaje comercial, se mueven de lado a lado. A simple vista parecen una colmena de abejas que llenan las calles con sus chazas improvisadas. Ellos tienen algo en común, están vendiendo la camiseta de la Selección Colombia y artículos alusivos al Mundial 2026. Esta dinámica comercial va en línea con las estimaciones de Fenalco Antioquia, el comercio de camisetas durante el evento deportivo se espera aumente sus ventas hasta más de un 100%. Esto se siente en las calles. A algunas personas se les nota caminando apurados cargando bolsas; otros se detienen frente a las decenas de camisetas que cuelgan como banderas sobre los pasillos improvisados del Centro de Medellín.

Hay camisetas de Argentina, Brasil, Portugal y España. Están las nuevas, las que se usan en el Mundial de 2026. Pero las que más llaman la atención son las viejas, las de la Tricolor en el Mundial de Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, la Copa América de 2001 y uno que otro hincha que adquiere aquellas de marca Lotto de la modesta selección del 2007. Contrario a años anteriores, es creciente el interés por adquirir aquellas casacas de la vieja guardia, esas que otrora usaron Carlos “El Pibe” Valderrama, Freddy Rincón, René Higuita y Faustino Asprilla, mucho antes de que James Rodríguez o Luis Díaz se convirtieran en referentes del combinado cafetero.

En medio de la multitud, Álvaro José Negrete Burgos, un visitante que llegó desde Montería, camina entre los locales del Palacio Rojo buscando esa camiseta anhalada. “Encontré la de Rincón, pero me ha quedado difícil conseguir la de Valderrama, sobre todo la roja”, dice mientras revisa una nueva tanda de camisetas. A las razones por el interés de las prendas retro o antiguas respondió: “Más que todo son recuerdos. Recordar cuando tuvimos la ilusión de volver a un Mundial y ser grandes con la selección de Rincón, de Valderrama, de René. Es la nostalgia del Mundial y de la camiseta de ese entonces”. Mientras habla, sostiene una camiseta amarilla inspirada en aquella generación que llevó a Colombia a disputar tres Copas del Mundo consecutivas entre 1990 y 1998. Su caso es el de tantos que se repite en diferentes sectores del comercio local. Le puede interesar: Mundial 2026 dejaría ventas adicionales por $656.000 millones a bares y restaurantes en Colombia

El Mundial disparó las ventas

FOTO: JULIO HERRERA

El Mundial 2026 está movilizando, además de emociones y recuerdos, ventas y dinero; para dimensionar estos aumentos, según el Observatorio de Desarrollo Económico de Medellín, el gasto asociado al campeonato alcanzará cerca de $571.000 millones en la ciudad; y aunque la mayor parte del consumo se concentra en alimentos y bebidas, la indumentaria deportiva ocupa el cuarto lugar dentro de los sectores beneficiados. Fenalco Antioquia asegura que, históricamente, la participación de Colombia en una Copa del Mundo impulsa las ventas de prendas y artículos alusivos a la Selección por encima del 100%. En el Centro, los comerciantes lo están comprobando en tiempo real. En Mundo Variedades Moncho, local ubicado entre las calles de Carabobo y Cundinamarca, las filas de compradores se han vuelto frecuentes durante los últimos días. “Las ventas han aumentado demasiado. Yo diría que el triple. Incluso la gente hace fila para poder entrar”, cuenta Alejandra Trujillo, comerciante y vendedora del local, mientras acomoda una nueva docena de camisetas nuevas amarillas y otras retro. En ese local las referencias más buscadas son las versiones de los jugadores, es decir, aquellas que imitan los modelos utilizados por los futbolistas profesionales. Los precios oscilan entre $49.900 para la versión aficionado y $69.900 para la de jugador. “La gente lleva cuatro, cinco y hasta seis docenas. Todo el día están llevando por cantidad” afirma. La escena se repite unos metros más adelante. Debajo del viaducto, donde decenas de chazas improvisadas se han convertido en vitrinas mundialistas. Por ejemplo, Marcela Valencia, comerciante del sector, exhibe algunas de las referencias más solicitadas por los compradores. Paso seguido, levanta una camiseta amarilla con detalles azules. “Esta Reebok (la 2001) se vende muchísimo. También la de pecho azul. Y la de Italia 90, tanto en amarillo como en rojo. Las ventas se han incrementado por ahí al doble. Las retro son las que más salen”, asegura. Las camisetas que ofrece tienen un precio cercano a los $85.000 y están disponibles incluso en versiones para niños. Lea más: Mundial 2026 en cifras: el negocio que moverá US$80.100 millones en la economía global

La nostalgia también se vende

FOTO: JULIO HERRERA

En el primer piso del Centro Comercial Palacio Rojo, en uno de los tantos locales la historia parece repetirse, son especialistas en venta de casacas antiguas y allí las de Valderrama ocupan un lugar privilegiado dentro del local. Por eso, Ángel Andrés Gallo, vendedor del establecimiento el Rincón Futbolero, señala una de las referencias más buscadas por los clientes, “esta viene con el 10 del Pibe atrás. También está la del 90 y la del 98”. Cuando se le pregunta por qué las retro están ganando terreno frente a las nuevas, esto responde: “Parce, porque las historias de los anteriores jugadores son muy chimbas. Valderrama tiene mucha historia en Colombia”. Su explicación coincide con lo que expresan los compradores, ya que no se trata únicamente de una prenda, sino de una forma de conectarse con otra época. Con los goles de Freddy Rincón en Italia 90. Con los tiros libres y asistencias de Valderrama. Con las atajadas de Higuita. Con la ilusión que despertó una generación que puso a Colombia en el mapa futbolístico mundial; y por ahí derecho ponerse, por un rato, un tanto nostálgico. De acuerdo con un sondeo realizado por EL COLOMBIANO, durante el Mundial 2026, las ventas de los locales han aumentado alrededor de un 50% a 300% en camisetas retro. Algunos negocios antes vendían unas diez camisetas de Colombia al día. Ahora comercializan hasta 500, y algunas referencias comienzan a escasear. Este cáculo es respaldado por don Édgar, quien apoya las ventas de Mundo Variedades Moncho, y asegura que el movimiento es constante. “Solemos vender al por mayor unas 500 o 600 camisetas diarias, dependiendo de la calidad”. Las versiones más cercanas a las utilizadas por los futbolistas se comercializan por alrededor de $70.000, mientras que las referencias para aficionados rondan los $50.000. En los corredores del Centro es posible encontrar modelos para todos los bolsillos. Las más económicas parten desde los $50.000. Por otra parte, esas retro de mayor calidad suelen oscilan entre $85.000 y $140.000, dependiendo del diseño, la confección y la demanda. Conozca también: Las cifras récord que moverá el Mundial 2026: un negocio de más de US$80.000 millones

Aumento de costos tras alta demanda