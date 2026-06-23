¡Fiebre amarillas en las calles! Furor por camisetas retro de Colombia aumenta comercio 100% durante el Mundial 2026

El ruido casi ensordecedor de los carros que se escucha apenas uno pasa por debajo del viaducto del Metro de Medellín, entre las estaciones Cisneros y San Antonio, compite con los pregones de los comerciantes. Son apenas las 10:00 a. m. y los vendedores informales que se ubican justo en ese pasaje comercial, se mueven de lado a lado. A simple vista parecen una colmena de abejas que llenan las calles con sus chazas improvisadas. Ellos tienen algo en común, están vendiendo la camiseta de la Selección Colombia y artículos alusivos al Mundial 2026.
Esta dinámica comercial va en línea con las estimaciones de Fenalco Antioquia, el comercio de camisetas durante el evento deportivo se espera aumente sus ventas hasta más de un 100%. Esto se siente en las calles. A algunas personas se les nota caminando apurados cargando bolsas; otros se detienen frente a las decenas de camisetas que cuelgan como banderas sobre los pasillos improvisados del Centro de Medellín.