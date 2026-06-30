Asofondos asegura que Colpensiones tendrá suspendida su atención hasta el viernes 3 de julio

Colpensiones informó que sus sedes a nivel nacional permanecerán fuera de servicio por varios días debido a la ejecución de mantenimientos preventivos y una actualización de su plataforma tecnológica. Durante este periodo, la entidad no prestará atención presencial y también estarán indisponibles su página web, la aplicación móvil y la línea telefónica. La interrupción del servicio fue anunciada inicialmente el pasado viernes 26 de junio y comenzó a regir desde el sábado 27 de junio. Según la entidad, las labores hacen parte de un proceso previamente planeado para fortalecer la estabilidad, seguridad y capacidad de los servicios que presta a millones de colombianos. De acuerdo con Asofondos, Colpensiones dijo que el corte de atención se extendería hasta el próximo viernes 3 de julio.

¿Qué trámites se verán afectados?

La suspensión impacta varios procesos esenciales para los afiliados al sistema pensional colombiano. Entre ellos se encuentran las afiliaciones, los traslados entre regímenes, las correcciones de historia laboral, la atención de quejas y reclamos prioritarios, así como el cumplimiento de órdenes judiciales. La situación cobra mayor relevancia porque ocurre a menos de tres semanas del 16 de julio de 2026, fecha límite para radicar solicitudes de traslado por oportunidad, un mecanismo que permite a algunos afiliados cambiar de régimen pensional. Le puede gustar: ¿Conviene trasladarse de un fondo privado a Colpensiones? Los riesgos que debe revisar antes de decidir A través de un comunicado, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos) señaló que el anuncio tomó por sorpresa tanto a los usuarios como a las administradoras privadas de fondos de pensiones. La agremiación advirtió que la indisponibilidad de los sistemas de Colpensiones afecta procesos misionales fundamentales y puede dificultar la realización de trámites relacionados con el derecho de traslado de los afiliados antes del plazo establecido. Aunque las administradoras privadas Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia continuarán prestando sus servicios normalmente, Asofondos explicó que algunos de sus procesos dependerán de la disponibilidad de los sistemas de Colpensiones para completarse.

Actualización tecnológica

Frente a la información que ha circulado en redes sociales sobre la indisponibilidad de algunos de sus canales, Colpensiones aseguró que la actualización tecnológica fue programada con anticipación y hace parte de su estrategia permanente para fortalecer la infraestructura tecnológica de la entidad.