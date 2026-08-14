Corinthians resiste en Rosario y denuncia cantos racistas para su arquero Hugo Souza en duelo de Copa Libertadores

Nada quedó resuelto en Rosario ni en Mirassol: Rosario Central y Corinthians igualaron 0-0 en un duelo de alta tensión por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, mientras que Liga de Quito arañó un empate 1-1 en suelo brasileño. Corinthians logró contener al Canalla en una intensa primera mitad disputada en un Gigante de Arroyito colmado. Aunque el equipo argentino asumió la iniciativa empujado por su público y por la jerarquía de Ángel Di María, el Timão se mostró ordenado, cerró espacios y también encontró momentos para inquietar a la defensa rival. De hecho, la ocasión más clara del primer tiempo fue para los brasileños, cuando Matheus Bidu estrelló un remate en el palo. Conozca: Cuatro nuevos clasificados a cuartos de la Leagues Cup 2026, tras la eliminación de Messi e Inter Miami Rosario Central tuvo más ambición y empujó durante buena parte del encuentro, pero Corinthians resistió incluso después de quedarse con diez hombres por la expulsión de Allan en el tramo final. “Hicimos un gran partido, merecimos mucho más de lo que nos terminamos llevando. Impusimos nuestro juego, ahora iremos a su estadio e intentaremos ganar”, dijo Di María tras el encuentro. El colombiano Jáminton Campaz hizo parte del club rosarino como titular y estuvo en el campo durante el compromiso. La revancha se jugará el próximo jueves en Sao Paulo y el ganador se cruzará en cuartos de final con el vencedor de la serie entre Estudiantes de La Plata y la Universidad Católica de Chile, que empataron 1-1 en la ida.

Corinthians denuncia insultos racistas

Tras el partido, el Corinthians condenó insultos racistas contra su arquero, Hugo Souza, y pidió una investigación para identificar y sancionar a los responsables. Souza activó el protocolo contra el racismo en el partido por insultos de la hinchada argentina. El Corinthians “repudia vehementemente y lamenta un nuevo episodio de racismo en el fútbol”, dijo en un comunicado. “Aficionados del equipo local cometieron actos racistas en las tribunas, volcados en Hugo Souza”, agregó el texto. Souza llamó a tomar medidas para “que no ocurran más este tipo de cosas”, en particular en Argentina, donde clubes de Brasil han denunciado numerosos incidentes similares en encuentros de torneos continentales de clubes. “Infelizmente, siempre que la gente viene a jugar (a Argentina) es así. Es habitual”, cuestionó. Lea también: Hay acuerdo para que Ferran Torres llegue al PSG

Liga sale indemne de Brasil

Liga de Quito encontró premio a su insistencia y firmó un valioso empate 1-1 ante Mirassol en su visita a Brasil. El modesto equipo del interior del estado de Sao Paulo, que lucha por alejarse de la zona baja del Brasileirão, golpeó primero gracias a una de sus escasas aproximaciones peligrosas. Un error en la salida del conjunto ecuatoriano permitió a Edson Carioca asistir a Eduardo, que definió con categoría para abrir el marcador a los 15 minutos. Lejos de acusar el golpe, Liga de Quito, campeón continental en 2008 y actual subcampeón ecuatoriano, asumió la iniciativa y se adueñó de largos pasajes del encuentro. La insistencia de los dirigidos por el argentino Gustavo Álvarez terminó teniendo recompensa a los 82’ con Michael Estrada, que aprovechó una serie de rebotes en el área para alcanzar el 1-1 final. “Destaco la rebeldía del equipo que, ante la adversidad, no se desesperó, tampoco se desmoralizó. El equipo tuvo una buena presentación”, destacó el entrenador de Liga. Los albos, que compartieron zona con Mirassol en la fase de grupos e intercambiaron triunfos 2-0 como locales, recibirán a los brasileños el próximo jueves en Quito, donde esperan aliarse con los 2.850 m de altitud de la capital ecuatoriana para sellar el pase a los cuartos de final. El ganador de la llave se enfrentará con Palmeiras o Cerro Porteño por un lugar en las semifinales. Entérese: Agencia libre en Sudamérica: los mejores futbolistas sin equipo en el continente

¿Freno a los candidatos?

La ida de los octavos de final dejó un panorama abierto para varios de los candidatos al título. Flamengo, el vigente campeón, reaccionó a tiempo para rescatar un empate 1-1 ante Cruzeiro el miércoles en Belo Horizonte, después de verse en desventaja por un gol del ecuatoriano Keny Arroyo (53’). Lucas Paquetá (67’) apareció en el momento oportuno para igualar el marcador y evitar que el Fla regresara al Maracaná obligado a remontar la serie. Tampoco pudo completar la tarea el Palmeiras, que empató 1-1 con Cerro Porteño el miércoles en Sao Paulo. El Verdão, dos veces campeón de América bajo el mando de Abel Ferreira, dominó gran parte de su duelo y encontró la ventaja a falta de ocho minutos para el final gracias al argentino Juan Manuel “Flaco” López. Pero cuando parecía tener la victoria asegurada, el Ciclón guaraní encontró el empate en el descuento con Jonatan Torres (90+3’) y silenció el Nubank Parque. El 1-1 dejó abierta una serie que ahora se trasladará a Asunción, donde Palmeiras deberá confirmar su favoritismo lejos de casa. Conozca: Oficial: Johan Mojica jugará en el Getafe de España; el colombiano continúa en La Liga

Empates argentinos

La jornada del miércoles también dejó frustración para Platense. El equipo argentino fue superior durante largos pasajes frente a Coquimbo Unido, se puso en ventaja con un gol de Luciano Giménez (35’) y tuvo ocasiones para ampliar la diferencia. Sin embargo, el conjunto chileno encontró la igualdad con Guido Vadalá (90+5’) y salió de Vicente López con un valioso empate 1-1. La semana de octavos había comenzado el martes con el empate sin goles entre Fluminense e Independiente Rivadavia en el Maracaná. Ese mismo día, Estudiantes dejó escapar una victoria en La Plata y terminó igualando 1-1 con la Universidad Católica de Chile, que aprovechó una de sus pocas ocasiones claras para mantenerse con vida en la serie que se resolverá el martes en Santiago. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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