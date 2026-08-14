Corinthians resiste en Rosario y denuncia cantos racistas para su arquero Hugo Souza en duelo de Copa Libertadores

Nada quedó resuelto en Rosario ni en Mirassol: Rosario Central y Corinthians igualaron 0-0 en un duelo de alta tensión por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, mientras que Liga de Quito arañó un empate 1-1 en suelo brasileño.
Corinthians logró contener al Canalla en una intensa primera mitad disputada en un Gigante de Arroyito colmado.
Aunque el equipo argentino asumió la iniciativa empujado por su público y por la jerarquía de Ángel Di María, el Timão se mostró ordenado, cerró espacios y también encontró momentos para inquietar a la defensa rival.
De hecho, la ocasión más clara del primer tiempo fue para los brasileños, cuando Matheus Bidu estrelló un remate en el palo.
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Rosario Central tuvo más ambición y empujó durante buena parte del encuentro, pero Corinthians resistió incluso después de quedarse con diez hombres por la expulsión de Allan en el tramo final.
“Hicimos un gran partido, merecimos mucho más de lo que nos terminamos llevando. Impusimos nuestro juego, ahora iremos a su estadio e intentaremos ganar”, dijo Di María tras el encuentro.
El colombiano Jáminton Campaz hizo parte del club rosarino como titular y estuvo en el campo durante el compromiso.
La revancha se jugará el próximo jueves en Sao Paulo y el ganador se cruzará en cuartos de final con el vencedor de la serie entre Estudiantes de La Plata y la Universidad Católica de Chile, que empataron 1-1 en la ida.