Cayó alias ‘Chuzo’, señalado de desatar una guerra entre grupos armados en el Nordeste de Antioquia

Por “Chuzo”, cuyo nombre de pila es Luis Daniel Terán Baldovino y también conocido en el bajo mundo como alias “Matías”, las autoridades ofrecían una recompensa de 200 millones de pesos.

“Antioqueños, fue capturado alias Chuzo, de las Farc de Calarcá, en la vía entre Vegachí y Porcesito. Este criminal ha pasado por varias estructuras: estuvo en el ELN, fue cabecilla del Clan del Golfo y ahora hacía parte del frente 4 de las Farc” , anunció el gobernador Andrés Julián Rendón en su cuenta de X.

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En un paraje del nordeste de Antioquia , en las últimas horas se produjo la captura de alias “Chuzo”, uno de los delincuentes más buscados de esa región y que mantenía atizado una fuerte guerra entre facciones armadas.

Alias “Chuzo” sería el responsable de la masacre de cuatro personas en Segovia, en junio. Antes les tomaron fotos para extorsionar a sus familiares. FOTO: CORTESÍA

Alias “Chuzo” sería el responsable de la masacre de cuatro personas en Segovia, en junio. Antes les tomaron fotos para extorsionar a sus familiares. FOTO: CORTESÍA

La razón para haber sido declarado como objetivo de gran valor es que lo señalan como uno de los principales responsables de homicidios y desplazamientos forzados en el Nordeste antioqueño.

Igualmente, sería responsable del asesinato de cuatro personas, ocurrido en junio pasado en la zona rural de Remedios, así como de la quema de dos fincas, según recordó el mandatario regional.

“Chuzo” era buscado por el Estado pero también por sus antiguos compañeros del Clan del Golfo.

Este delincuente, oriundo de Montelíbano, Córdoba, a sus 28 años de edad, ya ha cambiado tres veces de bando dentro del conflicto armado. Primero fue guerrillero del ELN, luego estuvo al servicio del Clan del Golfo y en los últimos tiempos se había unido a las disidencias de las Farc.

El conflicto que lo tenía en la mira del Clan, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), comenzó con la muerte de José Gonzalo Sánchez, alias “Gonzalito”. Este hombre era el segundo al mando de esa organización en la zona.

El deceso aconteció en extrañas circunstancias, el 30 de enero pasado, cuando este iba con sus escoltas en una lancha con motor fuera de borda por el río Esmeraldas, en Tierralta (Córdoba).

A pesar de ser un veterano en el patrullaje de vías fluviales, Gonzalito supuestamente se cayó de la embarcación y pereció en el acto.

No obstante, su cuñado “Chuzo” -hermano de la viuda- y quien comandaba el frente paramilitar Jorge Iván Arboleda, que le reportaba a “Gonzalito” y tiene injerencia en Segovia, Remedios, Vegachí, Amalfi, Yalí, Cisneros, Yolombó, San Roque, Yondó, Maceo y Puerto Berrío, no se tragó el cuento.

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Tomó 3.000 millones de pesos de las ganancias del frente, algunas armas del inventario y desertó para unirse a las disidencias de alias Calarcá.

Su primera misión, como prueba de fidelidad, habría sido la matanza de cuatro personas en dos fincas de la vereda Las Camelias, ocurrida en Remedios el 6 de junio pasado.

Pero desde entonces también se desató una reyerta entre facciones que ha dejado varios homicidios más y sembró zozobra en el nordeste.

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